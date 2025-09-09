Рейтинг@Mail.ru
В Крыму оформить землю в СНТ по упрощенной схеме можно до 2027 года - РИА Новости Крым, 09.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250909/v-krymu-oformit-zemlyu-v-snt-po-uproschennoy-skheme-mozhno-do-2027-goda-1149307769.html
В Крыму оформить землю в СНТ по упрощенной схеме можно до 2027 года
2025-09-09T09:23
2025-09-09T10:11
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111734/11/1117341192_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_b7baf3c4d72c8d0f2dbff2c2da50d3c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму остаются неоформленными более 26 тысяч участков в садово-некоммерческих товариществах, упрощенный порядок их оформления закончится в 2027 году. Об этом напомнил во вторник глава республики Сергей Аксенов.Он напомнил, что граждане, которым до марта 2014 года были распределены участки в садоводческих товариществах, могут оформить правоустанавливающие документы по упрощенной схеме до 1 января 2027 года. Далее участок можно будет оформить только на общих основаниях. В этом случае придется подтверждать совокупность многих условий и, как показывает практика, чаще всего по причине отсутствия необходимых архивных документов дело решается в суде.Все садово-некоммерческие товарищества (СНТ) на территории Республики Крым к концу 2024 года получили заключение межведомственной комиссии о возможности расположения садоводческих кооперативов в учтенных границах. При этом в отношении 94,5% товариществ утверждены проекты межевания территорий, сообщали ранее в министерстве имущественных отношений Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бойцам СВО разрешили брать компенсацию вместо земельных участковВ Крыму срок регистрации земель СНТ продлят еще на годУпрощенный порядок оформления земли в Крыму могут продлить до 2030 года
крым, новости крыма, сергей аксенов, снт, оформление земли
09:23 09.09.2025 (обновлено: 10:11 09.09.2025)
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов
Дачный поселок. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму остаются неоформленными более 26 тысяч участков в садово-некоммерческих товариществах, упрощенный порядок их оформления закончится в 2027 году. Об этом напомнил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"По предварительным данным, на сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 719 СНТ, на территории которых расположено более 77 тысяч земельных участков. Из них официально оформлено более 51 тысячи. Специалисты советуют гражданам, которые этого еще не сделали – а таких более 26 тысяч, – не откладывать вопрос в долгий ящик и дооформить все документы", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что граждане, которым до марта 2014 года были распределены участки в садоводческих товариществах, могут оформить правоустанавливающие документы по упрощенной схеме до 1 января 2027 года. Далее участок можно будет оформить только на общих основаниях. В этом случае придется подтверждать совокупность многих условий и, как показывает практика, чаще всего по причине отсутствия необходимых архивных документов дело решается в суде.

"Подчеркну, что оформить документы в собственность можно только после утверждения общего плана межевания территории СНТ. Для предоставления земельного участка в собственность нужно обратиться в министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым", - добавил глава региона.

Все садово-некоммерческие товарищества (СНТ) на территории Республики Крым к концу 2024 года получили заключение межведомственной комиссии о возможности расположения садоводческих кооперативов в учтенных границах. При этом в отношении 94,5% товариществ утверждены проекты межевания территорий, сообщали ранее в министерстве имущественных отношений Крыма.
