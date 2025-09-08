Рейтинг@Mail.ru
На Кубани ввели запрет на съемку и распространение данных об атаках БПЛА - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250908/na-kubani-vveli-zapret-na-semku-i-rasprostranenie-dannykh-ob-atakakh-bpla-1149278809.html
На Кубани ввели запрет на съемку и распространение данных об атаках БПЛА
На Кубани ввели запрет на съемку и распространение данных об атаках БПЛА - РИА Новости Крым, 08.09.2025
На Кубани ввели запрет на съемку и распространение данных об атаках БПЛА
В Краснодарском крае ввели запрет на съемку и распространение информации о беспилотных атаках, работе систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы,... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T09:39
2025-09-08T09:39
новости
краснодарский край
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144626964_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c312dd02af77505a7e0f6017b9d10d54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае ввели запрет на съемку и распространение информации о беспилотных атаках, работе систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. Об этом информирует региональный оперштаб о ссылкой на постановление губернатора региона Вениамина Кондратьева."Запрещается фотографировать и снимать на видео, а также распространять любую информацию о применении, местах падения и последствиях атак БПЛА, включая данные, по которым можно определить тип БПЛА, место падения и атаки, запуска, траекторию полета, факт поражения объектов, характер повреждений", – перечислили в оперштабе. Также запрещается распространять сведения о местах дислокации и работе средств противодействия беспилотникам, в том числе ПВО и РЭБ, о местах расположения и передвижениях сил и средств Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии, объектов военной инфраструктуры, потенциально опасных и критически важных объектов, включая системы связи, объекты промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта.В Крыму ранее ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Аналогичный запрет действует и в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин фотографировал военные объекты РФ для врага - дело в судеКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – АксеновВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144626964_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_3cadfa490a9be20e277424ff357b47d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, краснодарский край, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, вениамин кондратьев
На Кубани ввели запрет на съемку и распространение данных об атаках БПЛА

На Кубани ввели запрет на съемку мест падения вражеских дронов и военных объектов РФ

09:39 08.09.2025
 
© Пресс-служба администрации КерчиБеспилотник
Беспилотник
© Пресс-служба администрации Керчи
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае ввели запрет на съемку и распространение информации о беспилотных атаках, работе систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. Об этом информирует региональный оперштаб о ссылкой на постановление губернатора региона Вениамина Кондратьева.
"Запрещается фотографировать и снимать на видео, а также распространять любую информацию о применении, местах падения и последствиях атак БПЛА, включая данные, по которым можно определить тип БПЛА, место падения и атаки, запуска, траекторию полета, факт поражения объектов, характер повреждений", – перечислили в оперштабе.
Также запрещается распространять сведения о местах дислокации и работе средств противодействия беспилотникам, в том числе ПВО и РЭБ, о местах расположения и передвижениях сил и средств Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии, объектов военной инфраструктуры, потенциально опасных и критически важных объектов, включая системы связи, объекты промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта.
В Крыму ранее ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Аналогичный запрет действует и в Севастополе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин фотографировал военные объекты РФ для врага - дело в суде
Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов
В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
 
НовостиКраснодарский крайАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьВениамин Кондратьев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:39На Кубани ввели запрет на съемку и распространение данных об атаках БПЛА
09:29На Крымском мосту очередь за час выросла в 8 раз
09:06СК предъявил новое обвинение фигуранту дела о теракте против Кириллова
08:55Удары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнем
08:22СБУ объявила в розыск рэпера Тимати за концерты в Крыму
08:10Крымский мост – обстановка к утру понедельника
07:46Когда сап-доска смертельно опасна и что нужно знать при катании на ней
07:30Над Россией отражена новая атака украинских беспилотников
07:13Жилье по семейной ипотеке можно купить не во всех городах Крыма
06:53Студенты помогают выявить проблемы с доступной средой в Крыму
06:34Трамп заявил о скором разговоре с Путиным
06:02Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
00:20При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек
00:01Возможны грозы - погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 8 сентября
22:42Маргарита Симоньян заявила о постигшей ее болезни и предстоящей операции
22:20Дарина Мигаль из Крыма прошла в следующий этап конкурса НТВ "Ты супер!"
21:33Массированный удар по ВПК Украины и пожары в Крыму – главное за день
20:38Крымские каменоломни могут стать объектами для туризма
20:02На Херсонщине в новой резиденции Таврида.АРТ соберутся молодые творцы
Лента новостейМолния