На Кубани ввели запрет на съемку и распространение данных об атаках БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае ввели запрет на съемку и распространение информации о беспилотных атаках, работе систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. Об этом информирует региональный оперштаб о ссылкой на постановление губернатора региона Вениамина Кондратьева."Запрещается фотографировать и снимать на видео, а также распространять любую информацию о применении, местах падения и последствиях атак БПЛА, включая данные, по которым можно определить тип БПЛА, место падения и атаки, запуска, траекторию полета, факт поражения объектов, характер повреждений", – перечислили в оперштабе. Также запрещается распространять сведения о местах дислокации и работе средств противодействия беспилотникам, в том числе ПВО и РЭБ, о местах расположения и передвижениях сил и средств Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии, объектов военной инфраструктуры, потенциально опасных и критически важных объектов, включая системы связи, объекты промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта.В Крыму ранее ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Аналогичный запрет действует и в Севастополе.

