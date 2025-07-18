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В Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дронов - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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В Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дронов
В Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дронов - РИА Новости Крым, 18.07.2025
В Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дронов
В Крыму ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T10:06
2025-07-18T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крыму ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, указ запрещает публикацию фото, на которых видны последствия терактов, диверсий, иных чрезвычайных происшествий, места попадания, падения, детонации ракет, дронов, беспилотных морских роботизированных комплексов и так далее.Ранее Аксенов заявил, что принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова, и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине.В Крыму действует "желтый" (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин фотографировал военные объекты РФ для врага - дело в судеКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе
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крым, новости крыма, срочные новости крыма, сергей аксенов, беспилотник (бпла, дрон), диверсия, фото, видео, соцсети, министерство обороны рф
В Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дронов

В Крыму запретили публиковать в СМИ и соцсетях фото ПВО, мест диверсий и падения дронов

10:06 18.07.2025 (обновлено: 10:10 18.07.2025)
 
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Заказник Ласпи в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крыму ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"На территории Республики Крым вводится запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото- и видеоматериалов, географических координат и иной информации, которая позволяет определить места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, указ запрещает публикацию фото, на которых видны последствия терактов, диверсий, иных чрезвычайных происшествий, места попадания, падения, детонации ракет, дронов, беспилотных морских роботизированных комплексов и так далее.
"Соответствующий указ принят для обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов", – пояснил глава республики.
Ранее Аксенов заявил, что принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова, и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине.
В Крыму действует "желтый" (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности.
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КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаСергей АксеновБеспилотник (БПЛА, дрон)ДиверсияФотоВидеоСоцсетиМинистерство обороны РФ
 
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