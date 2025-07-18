https://crimea.ria.ru/20250718/v-krymu-zapretili-publikovat-v-sotssetyakh-foto-pvo-i-mest-padeniya-dronov-1148045891.html

В Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дронов

В Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дронов - РИА Новости Крым, 18.07.2025

В Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дронов

В Крыму ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T10:06

2025-07-18T10:06

2025-07-18T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крыму ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, указ запрещает публикацию фото, на которых видны последствия терактов, диверсий, иных чрезвычайных происшествий, места попадания, падения, детонации ракет, дронов, беспилотных морских роботизированных комплексов и так далее.Ранее Аксенов заявил, что принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова, и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине.В Крыму действует "желтый" (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин фотографировал военные объекты РФ для врага - дело в судеКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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