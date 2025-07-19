https://crimea.ria.ru/20250719/v-sevastopole-zapretili-informatsiyu-o-voennykh-obektakh-i-posledstviyakh-atak-1148081348.html
В Севастополе запретили информацию о военных объектах и последствиях атак
В Севастополе запретили информацию о военных объектах и последствиях атак - РИА Новости Крым, 19.07.2025
В Севастополе запретили информацию о военных объектах и последствиях атак
В Севастополе запретили снимать и распространять кадры с изображением военных объектов и объектов критически важной инфраструктуры, а также ввели запрет на... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T19:28
2025-07-19T19:28
2025-07-19T19:28
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142019027_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8b17cd2b9aadec7c0e8f5c01d246fcf6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе запретили снимать и распространять кадры с изображением военных объектов и объектов критически важной инфраструктуры, а также ввели запрет на съемку и публикацию сведений о последствиях возможных атак врага. Соответствующий указ губернатора Севастополя опубликован на официальном сайте правительства города.Также указом запрещается распространение любой информации, которая раскрывает расположение сооружений систем связи систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон, находящихся на территории гоода-героя."А также сведений (за исключением официальных источников) о последствиях применения беспилотных (воздушных, подводных и надводных) судов и транспортных средств, ракет и (или) иных средств поражения", – добавляется в документе.Контроль за исполнением указа возложен на главу департамента общественной безопасности города.Документ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. На сайте правительства он появился накануне, 18 июля.В этот же день глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении на территории региона запрета на размещение в средствах массовой информации, соцсетях и мессенджерах фотографий и видеоконтента с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов и мест попадания вражеских ракет и дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин фотографировал военные объекты РФ для врага - дело в судеКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142019027_20:0:1080:795_1920x0_80_0_0_c0f341b5bd7e0d2f6f7ecf635ce84ae2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе запретили информацию о военных объектах и последствиях атак
В Севастополе запретили распространять информацию о военных объектах и последствиях атак
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе запретили снимать и распространять кадры с изображением военных объектов и объектов критически важной инфраструктуры, а также ввели запрет на съемку и публикацию сведений о последствиях возможных атак врага. Соответствующий указ губернатора Севастополя опубликован на официальном сайте правительства города.
"Запретить на период действия на территории города Севастополя режима (среднего уровня реагирования) распространение в любом виде информации, в том числе фото- и (или) видеоматериалов, способствующей раскрытию мест расположения, временно дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Министерства обороны Российской Федерации (ПВО, ППДО)", – сказано в документе.
Также указом запрещается распространение любой информации, которая раскрывает расположение сооружений систем связи систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон, находящихся на территории гоода-героя.
"А также сведений (за исключением официальных источников) о последствиях применения беспилотных (воздушных, подводных и надводных) судов и транспортных средств, ракет и (или) иных средств поражения", – добавляется в документе.
Контроль за исполнением указа возложен на главу департамента общественной безопасности города.
Документ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. На сайте правительства он появился накануне, 18 июля.
В этот же день глава Крыма Сергей Аксенов объявил
о введении на территории региона запрета на размещение в средствах массовой информации, соцсетях и мессенджерах фотографий и видеоконтента с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов и мест попадания вражеских ракет и дронов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: