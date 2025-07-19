https://crimea.ria.ru/20250719/v-sevastopole-zapretili-informatsiyu-o-voennykh-obektakh-i-posledstviyakh-atak-1148081348.html

В Севастополе запретили информацию о военных объектах и последствиях атак

В Севастополе запретили информацию о военных объектах и последствиях атак - РИА Новости Крым, 19.07.2025

В Севастополе запретили информацию о военных объектах и последствиях атак

В Севастополе запретили снимать и распространять кадры с изображением военных объектов и объектов критически важной инфраструктуры, а также ввели запрет на... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T19:28

2025-07-19T19:28

2025-07-19T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе запретили снимать и распространять кадры с изображением военных объектов и объектов критически важной инфраструктуры, а также ввели запрет на съемку и публикацию сведений о последствиях возможных атак врага. Соответствующий указ губернатора Севастополя опубликован на официальном сайте правительства города.Также указом запрещается распространение любой информации, которая раскрывает расположение сооружений систем связи систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон, находящихся на территории гоода-героя."А также сведений (за исключением официальных источников) о последствиях применения беспилотных (воздушных, подводных и надводных) судов и транспортных средств, ракет и (или) иных средств поражения", – добавляется в документе.Контроль за исполнением указа возложен на главу департамента общественной безопасности города.Документ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. На сайте правительства он появился накануне, 18 июля.В этот же день глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении на территории региона запрета на размещение в средствах массовой информации, соцсетях и мессенджерах фотографий и видеоконтента с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов и мест попадания вражеских ракет и дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин фотографировал военные объекты РФ для врага - дело в судеКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма