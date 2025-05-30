https://crimea.ria.ru/20250530/krymchanin-fotografiroval-voennye-obekty-rf-dlya-vraga---delo-v-sude-1146835517.html
Крымчанин фотографировал военные объекты РФ для врага - дело в суде
Крымчанин фотографировал военные объекты РФ для врага - дело в суде - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Крымчанин фотографировал военные объекты РФ для врага - дело в суде
53-летний житель Черноморского района полуострова предстанет перед судом за передачу украинской стороне данных о фортификационных сооружениях, личном составе,... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T17:06
2025-05-30T17:06
2025-05-30T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. 53-летний житель Черноморского района полуострова предстанет перед судом за передачу украинской стороне данных о фортификационных сооружениях, личном составе, военной технике и позиций российских войск. Об этом сообщает прокуратура Крыма.В ходе следствия выяснено, что с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года, являясь противником проведения спецоперации, мужчина наладил переписку в мессенджерах с сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, установил с ним контакт.По заданию украинских кураторов обвиняемый собирал информацию о том, где находятся фортификационные сооружения, личный состав, военная техника и позиций российских войск.Уголовное дело направят в Верховный суд Крыма, уточнили в ведомстве.Накануне сообщалось, что решением Верховного суда Крыма житель Джанкоя приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам координат объектов Минобороны России и Росгвардии. Прокуратура Севастополя направила в суды уголовные дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в госизмене и приготовлении к теракту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизменуПередавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУГотовил блокаду Крыма: участнику украинского нацбата вынесут приговор
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, новости крыма, происшествия, главное управление разведки украины (гур), прокуратура республики крым
Крымчанин фотографировал военные объекты РФ для врага - дело в суде
В Крыму мужчину будут судить за передачу украинской разведке данных о ВС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. 53-летний житель Черноморского района полуострова предстанет перед судом за передачу украинской стороне данных о фортификационных сооружениях, личном составе, военной технике и позиций российских войск. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
В ходе следствия выяснено, что с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года, являясь противником проведения спецоперации, мужчина наладил переписку в мессенджерах с сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, установил с ним контакт.
По заданию украинских кураторов обвиняемый собирал информацию о том, где находятся фортификационные сооружения, личный состав, военная техника и позиций российских войск.
"Фотографии карт с отметками мест и пояснительные голосовые сообщения мужчина направил куратору посредством мессенджера. Переданные данные являлись достоверными и могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Уголовное дело направят в Верховный суд Крыма, уточнили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что решением Верховного суда Крыма житель Джанкоя приговорен к 20 годам лишения свободы
за передачу украинским спецслужбам координат объектов Минобороны России и Росгвардии. Прокуратура Севастополя направила в суды
уголовные дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в госизмене и приготовлении к теракту.
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