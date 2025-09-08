На Крымском мосту очередь за час выросла в 8 раз
09:29 08.09.2025 (обновлено: 09:30 08.09.2025)
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, на автоподходах ждут проезда 278 авто. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации об обстановке на транспортном переходе.
Утром в понедельник проезда к досмотровым комплексам ожидали 35 авто со стороны Керчи. Всего за час число машин выросло в разы.
"По состоянию на 9 часов понедельника в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 205 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 73 транспортных средств", – сказано в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода, все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
