На Крымском мосту очередь за час выросла в 8 раз - РИА Новости Крым, 08.09.2025
На Крымском мосту очередь за час выросла в 8 раз
На Крымском мосту очередь за час выросла в 8 раз - РИА Новости Крым, 08.09.2025
На Крымском мосту очередь за час выросла в 8 раз
Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, на автоподходах ждут проезда 278 авто. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации об обстановке... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T09:29
2025-09-08T09:30
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
ситуация на дорогах крыма
керчь
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, на автоподходах ждут проезда 278 авто. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации об обстановке на транспортном переходе.Утром в понедельник проезда к досмотровым комплексам ожидали 35 авто со стороны Керчи. Всего за час число машин выросло в разы.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода, все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
крым
крымский мост
керчь
тамань
Новости
крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань
На Крымском мосту очередь за час выросла в 8 раз

Очередь на Крымский мост насчитывает 278 машин - время ожидания час

09:29 08.09.2025 (обновлено: 09:30 08.09.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, на автоподходах ждут проезда 278 авто. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации об обстановке на транспортном переходе.
Утром в понедельник проезда к досмотровым комплексам ожидали 35 авто со стороны Керчи. Всего за час число машин выросло в разы.

"По состоянию на 9 часов понедельника в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 205 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 73 транспортных средств", – сказано в сообщении.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода, все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
