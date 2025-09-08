https://crimea.ria.ru/20250908/na-krymskom-mostu-ochered-za-chas-vyrosla-v-8-raz-1149278560.html

На Крымском мосту очередь за час выросла в 8 раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает штатно, на автоподходах ждут проезда 278 авто. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации об обстановке на транспортном переходе.Утром в понедельник проезда к досмотровым комплексам ожидали 35 авто со стороны Керчи. Всего за час число машин выросло в разы.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода, все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябреВ Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателейКрымские каменоломни могут стать объектами для туризма

