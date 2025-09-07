https://crimea.ria.ru/20250907/turisty-vybirayut-krym-dlya-dlinnykh-puteshestviy-v-sentyabre-1149241026.html
Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.По данным исследования, средняя стоимость ночевки в Адлере составит 6213 рубл, в Прасковеевке – 4602 рубля, в Николаевке – 2988 рублей.Также в рейтинг вошли Евпатория со средним чеком в отеле 3392 рубля, Ессентуки – 3392 рублей, крымские южнобережные поселки Морское, Мисхор и Черноморское с ценой размещения в 4092, 4644 и 2949 рублей соответственно. Замыкает рейтинг Соль-Илецк Оренбургской области, где размещение на одну ночь обойдется в среднем в 2978 рубля.Пять городов Крыма попали в топ направлений с самыми щадящими ценами на жилье в сентябре. На втором и третьем месте Керчь и Саки, в десятке также Черноморское, Николаевка и Щелкино, выяснили ранее аналитики и Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрьОсень-2025: Крым снова в топе направлений у туристовКрым в лидерах по числу турпоездок
Пять крымских курортов вошли в топ-направлений для длительного отдыха в сентябре
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.
"Конечно же, в лидерах черноморские курорты. На первом месте Адлер в Краснодарском крае, где средняя продолжительность отдыха – 13 ночей. На втором месте тоже кубанский курорт, Прасковеевка, где в среднем останавливаются на 12 ночей. И на третьем месте – Николаевка в Крыму, где в среднем отдыхают 10 ночей", – выяснили аналитики.
По данным исследования, средняя стоимость ночевки в Адлере составит 6213 рубл, в Прасковеевке – 4602 рубля, в Николаевке – 2988 рублей.
Также в рейтинг вошли Евпатория со средним чеком в отеле 3392 рубля, Ессентуки – 3392 рублей, крымские южнобережные поселки Морское, Мисхор и Черноморское с ценой размещения в 4092, 4644 и 2949 рублей соответственно. Замыкает рейтинг Соль-Илецк Оренбургской области, где размещение на одну ночь обойдется в среднем в 2978 рубля.
Пять городов Крыма попали в топ направлений с самыми щадящими ценами
на жилье в сентябре. На втором и третьем месте Керчь и Саки, в десятке также Черноморское, Николаевка и Щелкино, выяснили ранее аналитики и Твил.Ру.
