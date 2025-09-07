https://crimea.ria.ru/20250907/turisty-vybirayut-krym-dlya-dlinnykh-puteshestviy-v-sentyabre-1149241026.html

Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре

Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре - РИА Новости Крым, 06.09.2025

Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре

Крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.По данным исследования, средняя стоимость ночевки в Адлере составит 6213 рубл, в Прасковеевке – 4602 рубля, в Николаевке – 2988 рублей.Также в рейтинг вошли Евпатория со средним чеком в отеле 3392 рубля, Ессентуки – 3392 рублей, крымские южнобережные поселки Морское, Мисхор и Черноморское с ценой размещения в 4092, 4644 и 2949 рублей соответственно. Замыкает рейтинг Соль-Илецк Оренбургской области, где размещение на одну ночь обойдется в среднем в 2978 рубля.Пять городов Крыма попали в топ направлений с самыми щадящими ценами на жилье в сентябре. На втором и третьем месте Керчь и Саки, в десятке также Черноморское, Николаевка и Щелкино, выяснили ранее аналитики и Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрьОсень-2025: Крым снова в топе направлений у туристовКрым в лидерах по числу турпоездок

