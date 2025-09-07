Рейтинг@Mail.ru
Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре
Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре
Крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре. Таковы данные... РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-07T08:44
2025-09-06T21:58
крым
туризм в крыму
внутренний туризм
новости крыма
отдых в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.По данным исследования, средняя стоимость ночевки в Адлере составит 6213 рубл, в Прасковеевке – 4602 рубля, в Николаевке – 2988 рублей.Также в рейтинг вошли Евпатория со средним чеком в отеле 3392 рубля, Ессентуки – 3392 рублей, крымские южнобережные поселки Морское, Мисхор и Черноморское с ценой размещения в 4092, 4644 и 2949 рублей соответственно. Замыкает рейтинг Соль-Илецк Оренбургской области, где размещение на одну ночь обойдется в среднем в 2978 рубля.Пять городов Крыма попали в топ направлений с самыми щадящими ценами на жилье в сентябре. На втором и третьем месте Керчь и Саки, в десятке также Черноморское, Николаевка и Щелкино, выяснили ранее аналитики и Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрьОсень-2025: Крым снова в топе направлений у туристовКрым в лидерах по числу турпоездок
крым, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, отдых в крыму
Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре

Пять крымских курортов вошли в топ-направлений для длительного отдыха в сентябре

08:44 07.09.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПляж в Крыму
Пляж в Крыму
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.
"Конечно же, в лидерах черноморские курорты. На первом месте Адлер в Краснодарском крае, где средняя продолжительность отдыха – 13 ночей. На втором месте тоже кубанский курорт, Прасковеевка, где в среднем останавливаются на 12 ночей. И на третьем месте – Николаевка в Крыму, где в среднем отдыхают 10 ночей", – выяснили аналитики.
По данным исследования, средняя стоимость ночевки в Адлере составит 6213 рубл, в Прасковеевке – 4602 рубля, в Николаевке – 2988 рублей.
Также в рейтинг вошли Евпатория со средним чеком в отеле 3392 рубля, Ессентуки – 3392 рублей, крымские южнобережные поселки Морское, Мисхор и Черноморское с ценой размещения в 4092, 4644 и 2949 рублей соответственно. Замыкает рейтинг Соль-Илецк Оренбургской области, где размещение на одну ночь обойдется в среднем в 2978 рубля.
Пять городов Крыма попали в топ направлений с самыми щадящими ценами на жилье в сентябре. На втором и третьем месте Керчь и Саки, в десятке также Черноморское, Николаевка и Щелкино, выяснили ранее аналитики и Твил.Ру.
