В Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателей
https://crimea.ria.ru/20250905/v-krymu-na-plyazhakh-v-barkhatnyy-sezon-rabotayut-poltory-tysyachi-spasateley-1149236662.html
В Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателей
В Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателей - РИА Новости Крым, 05.09.2025
В Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателей
На 346 оборудованных пляжах Крыма и с окончанием календарного лета продолжают работать 1500 спасателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T20:47
2025-09-05T18:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. На 346 оборудованных пляжах Крыма и с окончанием календарного лета продолжают работать 1500 спасателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов."У нас в этом году задекларировано 346 пляжей, на которых работали (в течение летнего сезона - ред.) и работают до сих пор 1500 спасателей. Они должны вести постоянное наблюдение. На каждые 50 метров пляжа должен приходиться один спасатель. Это обязательное требование. Как и то, что спасатели должны проходить соответствующее обучение, уметь хорошо плавать, знать правила использования средств спасания и оказания первой помощи", - рассказал Рубцов.По его словам, пляжные спасатели должны быть одеты в спасательную униформу, заметную для отдыхающих, иметь при себе громкоговоритель.Также сотрудник спасательного ведомства отметил, что купающиеся должны относиться к призыву спасателей очень серьезно: "Если спасатель сказал выйти из воды, то будьте добры выйти. Просто так спасатель не будет прерывать ваш отдых, для этого есть веские причины".Рубцов также отметил, что если человек стал свидетелем того, что кто-то тонет, то он должен незамедлительно позвонить в службу спасения. Это первое. Во-вторых, нужно предупредить спасателя, рассказать, где это происходит. Пробовать спасать тонущего человека самостоятельно нужно лишь в том случае, если вы правильно оцениваете свои силы, умение плавать и знание методов спасания."Когда человек спасен, ему нужно оказать ему первую помощь. Искусственное дыхание нужно проводить до приезда бригады "скорой помощи". Нельзя бросать человека", - уточнил он.Говоря о планах на "бархатный сезон", Рубцов отметил, что у Главного управления МЧС по Республике Крым, и вообще у МЧС России, "не бывает сезонов, когда мы расслабляемся".Ранее Рубцов также сообщал, что в Крыму с начала этого года на водных объектах произошло 30 происшествий, в которых погибли 20 человек.
В Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателей

В Крыму в бархатный сезон на 346 пляжах продолжают работать 1500 спасателей - МЧС

20:47 05.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуристы на пляже
Туристы на пляже - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. На 346 оборудованных пляжах Крыма и с окончанием календарного лета продолжают работать 1500 спасателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов.
"У нас в этом году задекларировано 346 пляжей, на которых работали (в течение летнего сезона - ред.) и работают до сих пор 1500 спасателей. Они должны вести постоянное наблюдение. На каждые 50 метров пляжа должен приходиться один спасатель. Это обязательное требование. Как и то, что спасатели должны проходить соответствующее обучение, уметь хорошо плавать, знать правила использования средств спасания и оказания первой помощи", - рассказал Рубцов.
По его словам, пляжные спасатели должны быть одеты в спасательную униформу, заметную для отдыхающих, иметь при себе громкоговоритель.
"Еще одна из основных задач спасателя – это непосредственно следить за гидрологической обстановкой в зоне купания людей. Если вдруг на море случается волнение - вовремя предупреждать отдыхающих об ухудшении условий", - сказал собеседник, напомнив, что если флажок желтый, то купаться можно, а если красный или черный, то нет.
Также сотрудник спасательного ведомства отметил, что купающиеся должны относиться к призыву спасателей очень серьезно: "Если спасатель сказал выйти из воды, то будьте добры выйти. Просто так спасатель не будет прерывать ваш отдых, для этого есть веские причины".
Рубцов также отметил, что если человек стал свидетелем того, что кто-то тонет, то он должен незамедлительно позвонить в службу спасения. Это первое. Во-вторых, нужно предупредить спасателя, рассказать, где это происходит. Пробовать спасать тонущего человека самостоятельно нужно лишь в том случае, если вы правильно оцениваете свои силы, умение плавать и знание методов спасания.
"Когда человек спасен, ему нужно оказать ему первую помощь. Искусственное дыхание нужно проводить до приезда бригады "скорой помощи". Нельзя бросать человека", - уточнил он.
Говоря о планах на "бархатный сезон", Рубцов отметил, что у Главного управления МЧС по Республике Крым, и вообще у МЧС России, "не бывает сезонов, когда мы расслабляемся".
"Летний сезон сменяется осенне-зимним. Там будут другие проблемы. Люди на маломерных судах будут выходить на рыбалку. Так что уровень напряженности повысится", - резюмировал он.
Ранее Рубцов также сообщал, что в Крыму с начала этого года на водных объектах произошло 30 происшествий, в которых погибли 20 человек.
