В Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателей

2025-09-05T20:47

2025-09-05T20:47

2025-09-05T18:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. На 346 оборудованных пляжах Крыма и с окончанием календарного лета продолжают работать 1500 спасателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов."У нас в этом году задекларировано 346 пляжей, на которых работали (в течение летнего сезона - ред.) и работают до сих пор 1500 спасателей. Они должны вести постоянное наблюдение. На каждые 50 метров пляжа должен приходиться один спасатель. Это обязательное требование. Как и то, что спасатели должны проходить соответствующее обучение, уметь хорошо плавать, знать правила использования средств спасания и оказания первой помощи", - рассказал Рубцов.По его словам, пляжные спасатели должны быть одеты в спасательную униформу, заметную для отдыхающих, иметь при себе громкоговоритель.Также сотрудник спасательного ведомства отметил, что купающиеся должны относиться к призыву спасателей очень серьезно: "Если спасатель сказал выйти из воды, то будьте добры выйти. Просто так спасатель не будет прерывать ваш отдых, для этого есть веские причины".Рубцов также отметил, что если человек стал свидетелем того, что кто-то тонет, то он должен незамедлительно позвонить в службу спасения. Это первое. Во-вторых, нужно предупредить спасателя, рассказать, где это происходит. Пробовать спасать тонущего человека самостоятельно нужно лишь в том случае, если вы правильно оцениваете свои силы, умение плавать и знание методов спасания."Когда человек спасен, ему нужно оказать ему первую помощь. Искусственное дыхание нужно проводить до приезда бригады "скорой помощи". Нельзя бросать человека", - уточнил он.Говоря о планах на "бархатный сезон", Рубцов отметил, что у Главного управления МЧС по Республике Крым, и вообще у МЧС России, "не бывает сезонов, когда мы расслабляемся".Ранее Рубцов также сообщал, что в Крыму с начала этого года на водных объектах произошло 30 происшествий, в которых погибли 20 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцемУчкуевка спустя год после теракта ВСУ: что с отдыхом и безопасностьюВ России инспекторы смогут применять силу к хулиганам на гидроциклах

