https://crimea.ria.ru/20250623/uchkuevka-spustya-god-posle-terakta-vsu-chto-s-otdykhom-i-bezopasnostyu-1147446969.html

Учкуевка спустя год после теракта ВСУ: что с отдыхом и безопасностью

Учкуевка спустя год после теракта ВСУ: что с отдыхом и безопасностью - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Учкуевка спустя год после теракта ВСУ: что с отдыхом и безопасностью

Корреспондент РИА Новости Крым побывал в курортном поселке Учкуевка под Севастополем в годовщину трагедии, которой обернулась ракетная атака ВСУ в воскресный... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T20:21

2025-06-23T20:21

2025-06-23T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Корреспондент РИА Новости Крым побывал в курортном поселке Учкуевка под Севастополем в годовщину трагедии, которой обернулась ракетная атака ВСУ в воскресный летний день 2024-го. Что говорят местные и приезжие отдыхающие, как обеспечена безопасность туристов сегодня, и как помнится 23 июня 2024 года тем, кто сейчас, как и тогда, в любой момент готов быть рядом – в нашем репортаже.Наш народ ничто не остановитОблачное капризное утро, как это часто бывает в июне, сменяется солнечным и жарким полднем. В парке "Учкуевка" тихо, только кое-где на детских площадках играют и пискляво шумят малыши под аккомпанемент газонокосилки. Местами тенисто, но зной и здесь берет свое – почти все лавочки пусты.По аллеям, мимо клумб и временных укрытий, спускаются к пляжу отдыхающие. Туда – бодро, назад – не спеша.Среди них от моря по тропке к центральной аллее парка устало поднимается и местная жительница Светлана с маленьким сыном. Спрашиваю, часто ли ходят сюда купаться и не страшно ли после случившегося ровно год назад."Поначалу, конечно, было страшновато, – признается женщина, – а сейчас мы снова сюда ходим. И убежищами всегда пользуемся. Только сирена – сразу прячемся. Все рядышком"."А вы знаете, наш народ ничто не остановит, – уверенно говорит мне Любовь. Стоя на "посту" у спуска на пляж под большим полосатым зонтом она предлагает отдыхающим экскурсии по Крыму и не устает удивляться, почему они выбирают море здесь и сейчас."Даже вот смотрите: ветер, волны – и все равно будут купаться. Есть, конечно, категория людей, которые побаиваются, но другие идут. И приходят к укрытиям, если сирена звучит – при мне было. А как все закончилось – разошлись кто куда", – поделилась женщина.Спускаюсь на пляж – и правда: над вышками спасателей развеваются красные флаги. Купание, выходит, запрещено, иначе был бы желтый. Останавливает это не всех. Не плавают, не ныряют, но у самой воды то тут, то там и взрослые, и дети. Ребята постарше в ней по пояс, кто-то даже пытается словить волну, а она все нарастает.Поднимаюсь на вышку: "Это ж караул", – говорю. "Ну а что с ними сделаешь, гонять же всех не будешь, – отвечает дежурный спасатель Александр. – Вот когда воздушная тревога, то дублируем в громкоговорители, объясняем куда идти и где прятаться. А так сделали предупреждение и наблюдаем. У нас есть спасательные лодки, жилеты, ласты".Хоть и фыркает, но, понятно, что просто наблюдать за бедой, какой бы она ни была, не станет. Он один из тех, кто спасал раненых сразу после ракетного удара ВСУ 23 июня 2024 года, еще до приезда медиков и силовиков вынес пять человек, утопая в песке, где могли оставаться взрывоопасные предметы. "Ужас", – вспоминает Александр.Отдых продолжается"Пройдя через такое, люди уже заботятся друг о друге больше. И в тот раз было так – помогали, и в другой, я уверена, поступят так же. Хотя мы надеемся, конечно, что такого больше не будет", – говорит мне Татьяна.Сегодня с внуком она вновь на Учкуевке, а ровно год назад в этот день с трехлетним Ваней были его родители.А вот гостья из Екатеринбурга Виктория узнала о том, что трагедия случилась именно на этом пляже, только когда заселилась в местный отель. В Крым на отдых она приехала с мужем и двумя малолетними детьми. Говорит, в этот песчаный пляж они влюбились по фото и видео в интернете, так что в выборе места не сомневались.Девушка признается, что, когда узнала подробности прошлогодней трагедии, "начала прислушиваться к каждому шуму", однако от отдыха в курортном поселке Учкуевка семья не отказалась: больно уж тут хорошо, хоть пока и штормит."Ну а чего уже ездить. Отдых продолжается. Вторую неделю здесь. Сегодня, правда, только супруг окунулся, детей мы побоялись купать из-за шторма. А так все спокойно", - говорит она.Мы всегда рядомПротяженность купальной зоны пляжа Учкуевка от первой до третьей спасательной вышки – 750 метров, и только на этом участке на береговой линии четыре постоянных укрытия. На верхнем ярусе, где магазинчики и кафе, их еще несколько – временных бетонных, установленных через равные промежутки.Перед входом в одну из кафешек таких три. Управляющий заведением Апас рассказывает, что установлены они были по распоряжению правительства сразу после того, как территорию после обстрела проверили на наличие взрывоопасных предметов силовики и купание вновь разрешили.Под этой крышей в день теракта люди прятались, им помогал весь персонал и, если участие потребуется снова – не дай бог, – все будут рядом."Конечно, да", – говорит Апас и, глядя на часы, добавляет: "Вот. 12:15. Как раз в это время тогда все и произошло".В другом кафе о том, что было год назад, сегодня напоминает благодарственное письмо за подписью директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталии Скорюковой. Таким образом в правительстве города отметили большой вклад трудового коллектива "в поддержку гуманитарной миссии, направленной на оказание помощи пострадавшим от военных действий гражданам".Управляющий Артем вспоминает, что сотрудники носили пострадавших "с песка на парковку прямо на кафешных стульях или лежаках", поскольку не было носилок, и использовали "все что можно для первой помощи", которую готовы оказать всем и всегда.Укрытия на время воздушной тревоги оборудовали и, как и в прошлом году, предоставляют в этом сезоне также в некоторых здешних магазинах.По словам директора одного из них Лилии Гладковой, табличкой на дверях здесь не ограничились: когда звучит сигнал воздушной тревоги, из магазина выходят сотрудники и приглашают людей зайти, "вдруг кто не знает, что у нас тоже можно укрыться".Ракетный удар ВСУ по Севастополю 23 июня 2024 годаВ воскресенье, 23 июня 2024 года, в 12.15 по московскому времени ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, и осколки боевой части обрушились на курортную зону, что привело к многочисленным жертвам отдыхавших на пляжах Северной стороны города – Учкуевка и Любимовка и в парковой зоне.Погибли четверо, в том числе двое детей: двухлетняя жительница Севастополя Лиза Кирнос и 9-летняя приезжая девочка, дочь замглавы Магадана София Аверьянова.Ранения получили153 человека, более половины из них госпитализировали. 22 раненых, включая 12 несовершеннолетних, были доставлены в клиники Москвы спецбортом МЧС для проведения сложных операций. СК России возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Отдавшего приказ обстрелять пляж в Севастополе командира ракетной бригады ВСУ объявили в розыск.В апреле 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в парке "Учкуевка", рядом с основной аллеей, у выхода к морю, поставят часовню в память о жертвах украинского ракетного обстрела 23 июня 2024 года. Ее открыли в первую годовщину трагедии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детейПриказал бить ATACMS по Учкуевке: СК объявил в розыск полковника ВСУВ Севастополе официально открыли купальный сезон

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2025

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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