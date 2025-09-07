https://crimea.ria.ru/20250907/krymskie-kamenolomni-mogut-stat-obektami-dlya-turizma-1149128017.html
Крымские каменоломни могут стать объектами для туризма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Множество заброшенных крымских каменоломен могут стать объектами для туризма. В этом уверен председатель отделения Российского географического общества в Крыму, замдиректора по науке пещеры "Таврида" КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин. Свое мнение он озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму"."С 60-х годов, если не ошибаюсь, как туристический объект работают Аджимушкайские каменоломни. Внедрение искусственных объектов сейчас активно идет по всей России. Самый яркий искусственный объект, сделанный для туристического обслуживания, - в Карелии, Рускеала. В прошлом году его посетили почти 850 тысяч человек", - сказал он.Самохин подчеркнул, что Рускеальские каменоломни занимают первое место в России и второе в мире как новосозданный туристический объект.Он рассказал также, что на крымском полуострове каждый год в кадастр пещер России заносятся 20-30 новых естественных пещер."Пещер много. Фактически, открывая площадь этих пещер, мы увеличиваем площадь Крыма, площадь России. То есть мы увеличиваем нашу страну", - резюмировал Самохин.Он привел в пример недавнее открытие ученых из Севастопольского государственного университета, которые на Долгоруковской яйле, в Васильковской балке обнаружили пещеру протяженностью 800 метров, которую назвали Кимберлитовая, по названию вида магматических горных пород.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
