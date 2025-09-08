Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – обстановка к утру понедельника
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост – обстановка к утру понедельника
Крымский мост – обстановка к утру понедельника
У Крымского моста сейчас появляется очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 08.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас появляется очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации об обстановке на транспортном переходе к 8 утра.Со стороны Тамани проезд свободен, очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода, все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Крымский мост – обстановка к утру понедельника

Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания проезда

08:10 08.09.2025 (обновлено: 08:40 08.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас появляется очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации об обстановке на транспортном переходе к 8 утра.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 35 транспортных средств", - отмечается в сообщении.
Со стороны Тамани проезд свободен, очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода, все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
