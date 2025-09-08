https://crimea.ria.ru/20250908/krymskiy-most--obstanovka-k-utru-ponedelnika-1149277396.html
Крымский мост – обстановка к утру понедельника
Крымский мост – обстановка к утру понедельника - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Крымский мост – обстановка к утру понедельника
У Крымского моста сейчас появляется очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации об обстановке на...
2025-09-08T08:10
2025-09-08T08:10
2025-09-08T08:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас появляется очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации об обстановке на транспортном переходе к 8 утра.Со стороны Тамани проезд свободен, очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода, все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост – обстановка к утру понедельника
08:10 08.09.2025 (обновлено: 08:40 08.09.2025)