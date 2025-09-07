Рейтинг@Mail.ru
В Турции произошла серия землетрясений - РИА Новости Крым, 07.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250907/v-turtsii-proizoshla-seriya-zemletryaseniy-1149270319.html
В Турции произошла серия землетрясений
В Турции произошла серия землетрясений - РИА Новости Крым, 07.09.2025
В Турции произошла серия землетрясений
Серия землетрясений магнитудой до 5 баллов зафиксированы в воскресенье на западе Турции, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T13:44
2025-09-07T13:44
турция
землетрясение
в мире
сейсмология
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737119_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9672fdd257183d7ee2b09f067c9b4b98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Серия землетрясений магнитудой до 5 баллов зафиксированы в воскресенье на западе Турции, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, землетрясения небольшой силы стали регистрировать в разных частях страны с утра 7 сентября.В 12:35 по московскому времени произошел толчок магнитудой 5 баллов. Очаг залегал на глубине восьми километров. Эпицентр располагался в семи километрах к югу от города Сындыргы, с населением в 10 тысяч человек, и в 58 километрах к юго-востоку от 240-тысячного Балыкесира.Далее последовали еще три толчка магнитудой от 2.3 до 3.5 баллов. Последнее событие произошло в 12.41 по Москве.Ночью 31 августа землетрясение магнитудой 6 с афтершоками произошло на востоке Афганистана. Пострадали и погибли несколько тысяч человек. В Четверг в Афганистане снова фиксировали землетрясение магнитудой 5.2, обошлось без пострадавших.
турция
турция, землетрясение, в мире, сейсмология, новости
В Турции произошла серия землетрясений

В Турции в воскресенье зафиксирована серия подземных толчков – европейский сейсмоцентр

13:44 07.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Серия землетрясений магнитудой до 5 баллов зафиксированы в воскресенье на западе Турции, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, землетрясения небольшой силы стали регистрировать в разных частях страны с утра 7 сентября.
В 12:35 по московскому времени произошел толчок магнитудой 5 баллов. Очаг залегал на глубине восьми километров. Эпицентр располагался в семи километрах к югу от города Сындыргы, с населением в 10 тысяч человек, и в 58 километрах к юго-востоку от 240-тысячного Балыкесира.
Далее последовали еще три толчка магнитудой от 2.3 до 3.5 баллов. Последнее событие произошло в 12.41 по Москве.
Ночью 31 августа землетрясение магнитудой 6 с афтершоками произошло на востоке Афганистана. Пострадали и погибли несколько тысяч человек. В Четверг в Афганистане снова фиксировали землетрясение магнитудой 5.2, обошлось без пострадавших.
