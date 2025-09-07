https://crimea.ria.ru/20250907/v-turtsii-proizoshla-seriya-zemletryaseniy-1149270319.html

В Турции произошла серия землетрясений

В Турции произошла серия землетрясений - РИА Новости Крым, 07.09.2025

В Турции произошла серия землетрясений

Серия землетрясений магнитудой до 5 баллов зафиксированы в воскресенье на западе Турции, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.

2025-09-07T13:44

2025-09-07T13:44

2025-09-07T13:44

турция

землетрясение

в мире

сейсмология

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Серия землетрясений магнитудой до 5 баллов зафиксированы в воскресенье на западе Турции, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, землетрясения небольшой силы стали регистрировать в разных частях страны с утра 7 сентября.В 12:35 по московскому времени произошел толчок магнитудой 5 баллов. Очаг залегал на глубине восьми километров. Эпицентр располагался в семи километрах к югу от города Сындыргы, с населением в 10 тысяч человек, и в 58 километрах к юго-востоку от 240-тысячного Балыкесира.Далее последовали еще три толчка магнитудой от 2.3 до 3.5 баллов. Последнее событие произошло в 12.41 по Москве.Ночью 31 августа землетрясение магнитудой 6 с афтершоками произошло на востоке Афганистана. Пострадали и погибли несколько тысяч человек. В Четверг в Афганистане снова фиксировали землетрясение магнитудой 5.2, обошлось без пострадавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для КрымаСильное землетрясение произошло в Каспийском мореУ берегов Японии и Индонезии произошли мощные землетрясения

турция

2025

Новости

