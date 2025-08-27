Рейтинг@Mail.ru
Сильное землетрясение произошло в Каспийском море - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Сильное землетрясение произошло в Каспийском море
Сильное землетрясение произошло в Каспийском море - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Сильное землетрясение произошло в Каспийском море
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в районе Каспийского моря, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 27.08.2025
землетрясение
дагестан
каспийское море
новости
россия
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в районе Каспийского моря, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 23.33 мск в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров.Как пишет РИА Новости, толчки ощущались в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Буйнакске, Избербаше, Хасавюртовском, Табасаранском, Кумторкалинском, Магарамкентском, Левашинском, Хивском районах и других территориях Дагестана.По информации главного управления МЧС России по республике, жертв и разрушений нет."Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали. Объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Новости
землетрясение, дагестан, каспийское море, новости, россия, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Сильное землетрясение произошло в Каспийском море

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Каспийском море неподалеку от Дербента

06:33 27.08.2025 (обновлено: 08:26 27.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в районе Каспийского моря, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован в 23.33 мск в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров.
Как пишет РИА Новости, толчки ощущались в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Буйнакске, Избербаше, Хасавюртовском, Табасаранском, Кумторкалинском, Магарамкентском, Левашинском, Хивском районах и других территориях Дагестана.
По информации главного управления МЧС России по республике, жертв и разрушений нет.
"Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали. Объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Лента новостейМолния