https://crimea.ria.ru/20250827/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-kaspiyskom-more-1149011510.html
Сильное землетрясение произошло в Каспийском море
Сильное землетрясение произошло в Каспийском море - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Сильное землетрясение произошло в Каспийском море
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в районе Каспийского моря, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T06:33
2025-08-27T06:33
2025-08-27T08:26
землетрясение
дагестан
каспийское море
новости
россия
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9c93329bbab162fe1493a5441f7b5f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в районе Каспийского моря, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 23.33 мск в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров.Как пишет РИА Новости, толчки ощущались в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Буйнакске, Избербаше, Хасавюртовском, Табасаранском, Кумторкалинском, Магарамкентском, Левашинском, Хивском районах и других территориях Дагестана.По информации главного управления МЧС России по республике, жертв и разрушений нет."Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали. Объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1200 афтершоков зафиксировали после землетрясения в ТурцииНа Камчатке произошло новое мощное землетрясениеЗемлетрясение в Турции: есть ли риски для Крыма
дагестан
каспийское море
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63ef1f16bb278c2a876ffac37748601f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение, дагестан, каспийское море, новости, россия, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Сильное землетрясение произошло в Каспийском море
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Каспийском море неподалеку от Дербента
06:33 27.08.2025 (обновлено: 08:26 27.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в районе Каспийского моря, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован в 23.33 мск в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров.
Как пишет РИА Новости, толчки ощущались в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Буйнакске, Избербаше, Хасавюртовском, Табасаранском, Кумторкалинском, Магарамкентском, Левашинском, Хивском районах и других территориях Дагестана.
По информации главного управления МЧС России по республике, жертв и разрушений нет.
"Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали. Объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: