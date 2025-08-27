Сильное землетрясение произошло в Каспийском море

https://crimea.ria.ru/20250827/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-kaspiyskom-more-1149011510.html

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в районе Каспийского моря, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 27.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в районе Каспийского моря, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 23.33 мск в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров.Как пишет РИА Новости, толчки ощущались в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Буйнакске, Избербаше, Хасавюртовском, Табасаранском, Кумторкалинском, Магарамкентском, Левашинском, Хивском районах и других территориях Дагестана.По информации главного управления МЧС России по республике, жертв и разрушений нет."Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали. Объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1200 афтершоков зафиксировали после землетрясения в ТурцииНа Камчатке произошло новое мощное землетрясениеЗемлетрясение в Турции: есть ли риски для Крыма

