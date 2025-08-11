На Камчатке произошло новое мощное землетрясение

https://crimea.ria.ru/20250811/na-kamchatke-proizoshlo-novoe-moschnoe-zemletryasenie-1148658547.html
2025-08-11T21:18
2025-08-11T21:18
2025-08-11T21:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Новое землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Камчатки. Об этом со ссылкой на региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН) пишет РИА Новости.6 августа афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован на Камчатке. Он произошел на расстоянии более 200 километров от Петропавловска-Камчатского. По данным Европейского сейсмологического центра, подземные толчки у восточного побережья Камчатки повторились трижды за полчаса и их магнитуда колебалась от 4,9 до 5,8.Утром 30 июля в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, оно вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.Землетрясение "разбудило" самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской, он начал извергаться.
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
21:18 11.08.2025 (обновлено: 21:23 11.08.2025)