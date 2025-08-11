Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошло новое мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 11.08.2025
На Камчатке произошло новое мощное землетрясение
На Камчатке произошло новое мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 11.08.2025
На Камчатке произошло новое мощное землетрясение
Новое землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Камчатки. Об этом со ссылкой на региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая... РИА Новости Крым, 11.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Новое землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Камчатки. Об этом со ссылкой на региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН) пишет РИА Новости.6 августа афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован на Камчатке. Он произошел на расстоянии более 200 километров от Петропавловска-Камчатского. По данным Европейского сейсмологического центра, подземные толчки у восточного побережья Камчатки повторились трижды за полчаса и их магнитуда колебалась от 4,9 до 5,8.Утром 30 июля в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, оно вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.Землетрясение "разбудило" самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской, он начал извергаться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
На Камчатке произошло новое мощное землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

21:18 11.08.2025 (обновлено: 21:23 11.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Новое землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Камчатки. Об этом со ссылкой на региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН) пишет РИА Новости.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского – 347. Глубина: 41,5. Магнитуда: 5,7", — говорится в публикации.
6 августа афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован на Камчатке. Он произошел на расстоянии более 200 километров от Петропавловска-Камчатского. По данным Европейского сейсмологического центра, подземные толчки у восточного побережья Камчатки повторились трижды за полчаса и их магнитуда колебалась от 4,9 до 5,8.
Утром 30 июля в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, оно вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.
Землетрясение "разбудило" самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской, он начал извергаться.
13:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Землетрясение в Турции: есть ли риски для Крыма
 
