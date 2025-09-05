https://crimea.ria.ru/20250905/novoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-afganistane-1149245690.html

Новое землетрясение произошло в Афганистане

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Афганистана в четверг, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). 05.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Афганистана в четверг, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 17.25 по времени UTC (20.25 мск) в 53 километрах от города Джелалабад с населением 200 тысяч человек и в 40 от Асадабада. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.В последний день августа на востоке Афганистана незадолго до полуночи произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

