Новое землетрясение произошло в Афганистане - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Новое землетрясение произошло в Афганистане
Новое землетрясение произошло в Афганистане - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Новое землетрясение произошло в Афганистане
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Афганистана в четверг, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Афганистана в четверг, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 17.25 по времени UTC (20.25 мск) в 53 километрах от города Джелалабад с населением 200 тысяч человек и в 40 от Асадабада. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.В последний день августа на востоке Афганистана незадолго до полуночи произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
афганистан, землетрясение, сейсмология, в мире, новости
Новое землетрясение произошло в Афганистане

Новое землетрясение произошло в Афганистане

21:52 05.09.2025 (обновлено: 21:53 05.09.2025)
 
Землетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Афганистана в четверг, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 17.25 по времени UTC (20.25 мск) в 53 километрах от города Джелалабад с населением 200 тысяч человек и в 40 от Асадабада. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
В последний день августа на востоке Афганистана незадолго до полуночи произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Вчера, 14:52
Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2200 человек
 
