Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2200 человек
Число погибших в результате мощного землетрясения в Афганистане на данный момент составляет 2205 человек, еще более 3600 пострадали. Об этом сообщает агентство Ariana news со ссылкой на заместителя пресс-секретаря афганских властей Хамдуллу Фетрата.Поисково-спасательные работы продолжаются в наиболее пострадавших районах, включая Нургал, Мазар-Дара, Чапа-Дара и Маноги. Из-под завалов рухнувших домов были извлечены сотни тел, добавил Фетрат.Спасательные команды продолжают поиски выживших и оценивают полный масштаб ущерба.Землетрясение магнитудой 6 с афтершоками произошло на востоке Афганистана ночью 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни. Изначально сообщалось о 500 погибших и более чем тысяче раненых. Позднее данные выросли до 1100 и более погибших, количество пострадавших превысило 3 тысячи человек.
14:52 04.09.2025 (обновлено: 15:26 04.09.2025)