СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Число погибших в результате мощного землетрясения в Афганистане на данный момент составляет 2205 человек, еще более 3600 пострадали. Об этом сообщает агентство Ariana news со ссылкой на заместителя пресс-секретаря афганских властей Хамдуллу Фетрата.Поисково-спасательные работы продолжаются в наиболее пострадавших районах, включая Нургал, Мазар-Дара, Чапа-Дара и Маноги. Из-под завалов рухнувших домов были извлечены сотни тел, добавил Фетрат.Спасательные команды продолжают поиски выживших и оценивают полный масштаб ущерба.Землетрясение магнитудой 6 с афтершоками произошло на востоке Афганистана ночью 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни. Изначально сообщалось о 500 погибших и более чем тысяче раненых. Позднее данные выросли до 1100 и более погибших, количество пострадавших превысило 3 тысячи человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2200 человек

При землетрясении в Афганистане погибли 2205 человек и еще 3640 пострадали – власти

14:52 04.09.2025 (обновлено: 15:26 04.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Число погибших в результате мощного землетрясения в Афганистане на данный момент составляет 2205 человек, еще более 3600 пострадали. Об этом сообщает агентство Ariana news со ссылкой на заместителя пресс-секретаря афганских властей Хамдуллу Фетрата.
"Число погибших в результате недавнего землетрясения в провинции Кунар возросло до 2205 человек, по меньшей мере 3640 человек получили ранения", – говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы продолжаются в наиболее пострадавших районах, включая Нургал, Мазар-Дара, Чапа-Дара и Маноги. Из-под завалов рухнувших домов были извлечены сотни тел, добавил Фетрат.
Спасательные команды продолжают поиски выживших и оценивают полный масштаб ущерба.
Землетрясение магнитудой 6 с афтершоками произошло на востоке Афганистана ночью 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни. Изначально сообщалось о 500 погибших и более чем тысяче раненых. Позднее данные выросли до 1100 и более погибших, количество пострадавших превысило 3 тысячи человек.
