Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек
Мощное землетрясение в Афганистане, произошедшее в ночь на понедельник, унесло уже больше 1100 жизней, а количество пострадавших превысило 3200 человек
2025-09-02T14:16
2025-09-02T15:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Мощное землетрясение в Афганистане, произошедшее в ночь на понедельник, унесло уже больше 1100 жизней, а количество пострадавших превысило 3200 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.В ночь на понедельник произошло землетрясение, затронувшее восточные и центральные провинции Афганистана. Изначально сообщалось о 500 погибших и более чем тысяче раненых, позже число жертв выросло.Больше всего от удара стихи пострадали уезды Нургал, Цавкай, Ватапур, Манугай и Чапа-Дара. В результате землетрясения несколько деревень в уезде Нургал оказались погребены под землей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для КрымаКамчатку снова трясет: у побережья произошло землетрясениеБолее 1200 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Турции
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек

14:16 02.09.2025 (обновлено: 15:48 02.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Мощное землетрясение в Афганистане, произошедшее в ночь на понедельник, унесло уже больше 1100 жизней, а количество пострадавших превысило 3200 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
"По меньшей мере 1124 человека погибли, еще 3251 получил ранения", – говорится в сообщении.
В ночь на понедельник произошло землетрясение, затронувшее восточные и центральные провинции Афганистана. Изначально сообщалось о 500 погибших и более чем тысяче раненых, позже число жертв выросло.
Больше всего от удара стихи пострадали уезды Нургал, Цавкай, Ватапур, Манугай и Чапа-Дара. В результате землетрясения несколько деревень в уезде Нургал оказались погребены под землей.
