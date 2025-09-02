https://crimea.ria.ru/20250902/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-afganistane-prevysilo-1100-chelovek-1149143903.html

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Мощное землетрясение в Афганистане, произошедшее в ночь на понедельник, унесло уже больше 1100 жизней, а количество пострадавших превысило 3200 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.В ночь на понедельник произошло землетрясение, затронувшее восточные и центральные провинции Афганистана. Изначально сообщалось о 500 погибших и более чем тысяче раненых, позже число жертв выросло.Больше всего от удара стихи пострадали уезды Нургал, Цавкай, Ватапур, Манугай и Чапа-Дара. В результате землетрясения несколько деревень в уезде Нургал оказались погребены под землей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для КрымаКамчатку снова трясет: у побережья произошло землетрясениеБолее 1200 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Турции

