В Севастополе с начала года ввели порядка 165 тысяч "квадратов" жилья - РИА Новости Крым, 06.09.2025
В Севастополе с начала года ввели порядка 165 тысяч "квадратов" жилья
В Севастополе с начала года ввели порядка 165 тысяч "квадратов" жилья - РИА Новости Крым, 06.09.2025
В Севастополе с начала года ввели порядка 165 тысяч "квадратов" жилья
В Севастополе с начала года ввели порядка 165 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил зампредседателя... РИА Новости Крым, 06.09.2025
севастополь
марат хуснуллин
новости севастополя
жилье
строительство
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года ввели порядка 165 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер, посетив Севастополь, провел совещание по социально-экономическому развитию региона.Кроме того, он отметил имеющуюся в регионе хорошую динамику по дорогам: 97,7% федеральных и 78,1% региональных дорог имеют нормативное состояние.Также в городе-герое появляется новый общественный транспорт. Так, благодаря федеральной поддержке в прошлом году приобретены 28 автобусов, уточнил зампредседателя правительства.Ранее зампредседателя правительства сообщал, что объем жилья в России по действующим разрешениям на строительство достиг 172 миллионов квадратных метров, что на 4% больше, чем годом ранее. Также Хуснуллин доложил президенту страны Владимиру Путину, что в России по состоянию на 1 августа введено 60 миллионов квадратных метров жилья, по итогам года будет построено более 100 миллионов "квадратов".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство РФ направит деньги на повышение качества жизни крымчанЯхтенная марина в Балаклаве: с ходом строительства ознакомился ХуснуллинЖилье и дороги – Хуснуллин рассказал о развитии Крыма
севастополь, марат хуснуллин, новости севастополя, жилье, строительство
В Севастополе с начала года ввели порядка 165 тысяч "квадратов" жилья

В Севастополе с начала года ввели порядка 165 тысяч квадратных метров жилья – Хуснуллин

16:37 06.09.2025 (обновлено: 16:38 06.09.2025)
 
Строительные работы
Строительные работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года ввели порядка 165 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Вице-премьер, посетив Севастополь, провел совещание по социально-экономическому развитию региона.
"Хочу отметить, что все запланированное выполняется. C начала года введено порядка 165 000 квадратных метров жилья. Это на 2,7% больше, чем в прошлом году", – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале по итогам поездки.
Кроме того, он отметил имеющуюся в регионе хорошую динамику по дорогам: 97,7% федеральных и 78,1% региональных дорог имеют нормативное состояние.
Также в городе-герое появляется новый общественный транспорт. Так, благодаря федеральной поддержке в прошлом году приобретены 28 автобусов, уточнил зампредседателя правительства.
"Строятся знаковые объекты, есть серьезные задачи по модернизации системы водоснабжения Севастополя. Обсудили с коллегами планы на ближайшие три года и перспективой до 2030 года, что нужно сделать", – резюмировал Хуснуллин.
Ранее зампредседателя правительства сообщал, что объем жилья в России по действующим разрешениям на строительство достиг 172 миллионов квадратных метров, что на 4% больше, чем годом ранее. Также Хуснуллин доложил президенту страны Владимиру Путину, что в России по состоянию на 1 августа введено 60 миллионов квадратных метров жилья, по итогам года будет построено более 100 миллионов "квадратов".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Правительство РФ направит деньги на повышение качества жизни крымчан
Яхтенная марина в Балаклаве: с ходом строительства ознакомился Хуснуллин
Жилье и дороги – Хуснуллин рассказал о развитии Крыма
 
СевастопольМарат ХуснуллинНовости СевастополяЖильеСтроительство
 
