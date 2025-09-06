https://crimea.ria.ru/20250906/v-sevastopole-s-nachala-goda-vveli-poryadka-165-tysyach-kvadratov-zhilya-1149259589.html

В Севастополе с начала года ввели порядка 165 тысяч "квадратов" жилья

2025-09-06T16:37

2025-09-06T16:37

2025-09-06T16:38

севастополь

марат хуснуллин

новости севастополя

жилье

строительство

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года ввели порядка 165 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер, посетив Севастополь, провел совещание по социально-экономическому развитию региона.Кроме того, он отметил имеющуюся в регионе хорошую динамику по дорогам: 97,7% федеральных и 78,1% региональных дорог имеют нормативное состояние.Также в городе-герое появляется новый общественный транспорт. Так, благодаря федеральной поддержке в прошлом году приобретены 28 автобусов, уточнил зампредседателя правительства.Ранее зампредседателя правительства сообщал, что объем жилья в России по действующим разрешениям на строительство достиг 172 миллионов квадратных метров, что на 4% больше, чем годом ранее. Также Хуснуллин доложил президенту страны Владимиру Путину, что в России по состоянию на 1 августа введено 60 миллионов квадратных метров жилья, по итогам года будет построено более 100 миллионов "квадратов".

севастополь

2025

