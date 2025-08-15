Объем жилья по разрешениям на строительство превысил 170 млн "квадратов"

Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20250815/obem-zhilya-po-razresheniyam-na-stroitelstvo-prevysil-170-mln-kvadratov-1148753721.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Объем жилья в России по действующим разрешениям на строительство достиг 172 миллионов квадратных метров, что на 4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, в стадии строительства сейчас находится 118,5 млн "квадратов" жилья, что на 3% выше, чем в прошлом году.Текущий градостроительный потенциал составляет порядка 500 миллионов квадратных метров. Как отметил Хуснуллин, это серьезная база для дальнейшего развития отрасли.Он также напомнил, что по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" средняя обеспеченность жильем россиян должна быть увеличена до 33 "квадратов" на человека.Ранее Хуснуллин доложил президенту страны Владимиру Путину, что в России по состоянию на 1 августа введено 60 миллионов квадратных метров жилья, по итогам года будет построено более 100 миллионов "квадратов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартирыСколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчасВ Крыму установили налог на недострои
марат хуснуллин, россия, строительство, жилье, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Объем жилья в России по действующим разрешениям на строительство достиг 172 миллионов квадратных метров, что на 4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Объем жилья по действующим разрешениям на строительство достиг 171,9 миллиона квадратных метров. Это на 4% больше, чем годом ранее. Такие результаты стали возможны во многом благодаря системной работе и заделам предыдущих лет", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам вице-премьера, в стадии строительства сейчас находится 118,5 млн "квадратов" жилья, что на 3% выше, чем в прошлом году.
Текущий градостроительный потенциал составляет порядка 500 миллионов квадратных метров. Как отметил Хуснуллин, это серьезная база для дальнейшего развития отрасли.
Он также напомнил, что по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" средняя обеспеченность жильем россиян должна быть увеличена до 33 "квадратов" на человека.
Ранее Хуснуллин доложил президенту страны Владимиру Путину, что в России по состоянию на 1 августа введено 60 миллионов квадратных метров жилья, по итогам года будет построено более 100 миллионов "квадратов".
