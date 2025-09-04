Рейтинг@Mail.ru
Правительство РФ направит деньги на повышение качества жизни крымчан

Крым и еще 13 регионов РФ получат казначейские инфраструктурные кредиты на 46 млрд рублей

19:35 04.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Одобрены заявки на казначейские инфраструктурные кредиты для 14 российских регионов, в числе которых есть и Республика Крым. Суммарно регионы получат свыше 46 миллиардов рублей. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Как уточнил вице-премьер, одобрены еще 37 проектов в рамках казначейских инфраструктурных кредитов на сумму более 46 миллиардов рублей. Заявки были рассмотрены на заседании президиума (штаба) правкомиссии по региональному развитию.

"Средства были распределены для 14 регионов: Москвы, Севастополя, республик Крым, Ингушетия, Забайкальского края, а также Рязанской, Белгородской, Брянской, Орловской, Ульяновской, Оренбургской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР", – проинформировал Хуснуллин.

Все проекты имеют прямое отношение к повышению качества жизни россиян. Преимущественно это объекты ЖКХ, в том числе строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, а также крупная заявка на приобретение 165 вагонов для Центрального транспортного узла, уточнил зампредседателя правительства РФ.
По его словам, реализация одобренных инициатив позволит создать современную и комфортную среду, улучшить транспортную и коммунальную инфраструктуру.
Ранее в четверг зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым заявил, что Крым привлекает новых инвесторов, наращивает объемы строительства жилья и модернизирует транспортную инфраструктуру.
