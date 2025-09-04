https://crimea.ria.ru/20250904/pravitelstvo-rf-napravit-dengi-na-povyshenie-kachestva-zhizni-krymchan-1149217197.html

Правительство РФ направит деньги на повышение качества жизни крымчан

Правительство РФ направит деньги на повышение качества жизни крымчан - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Правительство РФ направит деньги на повышение качества жизни крымчан

Одобрены заявки на казначейские инфраструктурные кредиты для 14 российских регионов, в числе которых есть и Республика Крым. Суммарно регионы получат свыше 46...

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Одобрены заявки на казначейские инфраструктурные кредиты для 14 российских регионов, в числе которых есть и Республика Крым. Суммарно регионы получат свыше 46 миллиардов рублей. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат ХуснуллинКак уточнил вице-премьер, одобрены еще 37 проектов в рамках казначейских инфраструктурных кредитов на сумму более 46 миллиардов рублей. Заявки были рассмотрены на заседании президиума (штаба) правкомиссии по региональному развитию.Все проекты имеют прямое отношение к повышению качества жизни россиян. Преимущественно это объекты ЖКХ, в том числе строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, а также крупная заявка на приобретение 165 вагонов для Центрального транспортного узла, уточнил зампредседателя правительства РФ.По его словам, реализация одобренных инициатив позволит создать современную и комфортную среду, улучшить транспортную и коммунальную инфраструктуру.Ранее в четверг зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым заявил, что Крым привлекает новых инвесторов, наращивает объемы строительства жилья и модернизирует транспортную инфраструктуру.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 годаВ развитие бизнеса на Херсонщине вложат 10 млрд рублей инвестицийНовые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергию

