Жилье и дороги – Хуснуллин рассказал о развитии Крыма - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Жилье и дороги – Хуснуллин рассказал о развитии Крыма
Жилье и дороги – Хуснуллин рассказал о развитии Крыма - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Жилье и дороги – Хуснуллин рассказал о развитии Крыма
Крым привлекает новых инвесторов, наращивает объемы строительства жилья и модернизирует транспортную инфраструктуру. Об этом заявил зампредседателя... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T17:08
2025-09-04T18:40
марат хуснуллин
новости крыма
дороги крыма
жилье в крыму
инвестиции
сергей аксенов
благоустройство
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Крым привлекает новых инвесторов, наращивает объемы строительства жилья и модернизирует транспортную инфраструктуру. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым.Кроме того, по словам Хуснуллина, за семь месяцев в эксплуатацию введено более 819 тысяч квадратных метров жилья, строительство съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью идет в графике, для экологической безопасности прибрежной зоны Черного и Азовского морей ведется строительство 24 КОС, часть из них уже введена в эксплуатацию.Сроки реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" ранее были продлены до 2030 года. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.
крым
марат хуснуллин, новости крыма, дороги крыма, жилье в крыму, инвестиции, сергей аксенов, благоустройство, крым
Жилье и дороги – Хуснуллин рассказал о развитии Крыма

Крым привлекает новых инвесторов и модернизирует инфраструктуру – Хуснуллин

17:08 04.09.2025 (обновлено: 18:40 04.09.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСтарт рабочему движению транспорта на втором этапе строительства автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное
Старт рабочему движению транспорта на втором этапе строительства автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Крым привлекает новых инвесторов, наращивает объемы строительства жилья и модернизирует транспортную инфраструктуру. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым.
"Крым сохраняет инвестиционную привлекательность. За восемь месяцев 2025 года статус участника СЭЗ получили 80 резидентов, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – проинформировал вице-премьер.
Кроме того, по словам Хуснуллина, за семь месяцев в эксплуатацию введено более 819 тысяч квадратных метров жилья, строительство съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью идет в графике, для экологической безопасности прибрежной зоны Черного и Азовского морей ведется строительство 24 КОС, часть из них уже введена в эксплуатацию.
"Кроме того, в этом году реализуются два значимых объекта – в Керчи парк имени Войкова и в Ялте Городской сад, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", – добавил он.
Сроки реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" ранее были продлены до 2030 года. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.
Марат ХуснуллинНовости КрымаДороги КрымаЖилье в КрымуИнвестицииСергей АксеновБлагоустройствоКрым
 
