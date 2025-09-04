https://crimea.ria.ru/20250904/zhile-i-dorogi--khusnullin-rasskazal-o-razvitii-kryma-1149211907.html

Жилье и дороги – Хуснуллин рассказал о развитии Крыма

Крым привлекает новых инвесторов, наращивает объемы строительства жилья и модернизирует транспортную инфраструктуру. Об этом заявил зампредседателя... РИА Новости Крым, 04.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Крым привлекает новых инвесторов, наращивает объемы строительства жилья и модернизирует транспортную инфраструктуру. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым.Кроме того, по словам Хуснуллина, за семь месяцев в эксплуатацию введено более 819 тысяч квадратных метров жилья, строительство съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью идет в графике, для экологической безопасности прибрежной зоны Черного и Азовского морей ведется строительство 24 КОС, часть из них уже введена в эксплуатацию.Сроки реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" ранее были продлены до 2030 года. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морюВ Крыму реализуется 273 инвестиционных проектаМиллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средства

