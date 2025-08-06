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В России построят более 100 млн "квадратов" жилья в этом году – Хуснуллин

В России построят более 100 млн "квадратов" жилья в этом году – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 06.08.2025

В России построят более 100 млн "квадратов" жилья в этом году – Хуснуллин

В России по состоянию на 1 августа введено 60 миллионов квадратных метров жилья, по итогам года будет построено более 100 миллионов "квадратов". Об этом заявил... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T19:30

2025-08-06T19:30

2025-08-06T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В России по состоянию на 1 августа введено 60 миллионов квадратных метров жилья, по итогам года будет построено более 100 миллионов "квадратов". Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе церемонии открытия инфраструктурных объектов в регионах в режиме видеоконференции с участием президента страны Владимира Путина.По словам Хуснуллина, в целом до 2030 года планируется построить 663 миллиона квадратных метров жилья, что позволит повысить обеспеченность россиян жильем до 33 квадратных метров на человека.Он отметил, что в текущих экономических условиях наблюдается некое замедление в области строительства, но правительство и регионы постоянно мониторят эту ситуацию и "контролируют каждого застройщика"."Наша главная задача – чтобы были достроены все дома", - подчеркнул Хуснуллин.В июне исследование показало, что Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 российских городов по вводу нового жилья в 2024 году. Севастополь занял в данном рейтинге 52-е место. В прошлом году в городе федерального значения ввели 346 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 0,618 "квадрата" общей площади на одного жителя. Симферополь расположился на 59-й строчке рейтинга. В столице Крыма в 2024 году ввели 202 тысячи квадратных метров жилья (0,568 "квадрата" на человека).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартирыСколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчасВ Крыму установили налог на недострои

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, марат хуснуллин, жилье, новости, общество, строительство