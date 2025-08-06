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В России построят более 100 млн "квадратов" жилья в этом году – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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В России построят более 100 млн "квадратов" жилья в этом году – Хуснуллин
В России построят более 100 млн "квадратов" жилья в этом году – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В России построят более 100 млн "квадратов" жилья в этом году – Хуснуллин
В России по состоянию на 1 августа введено 60 миллионов квадратных метров жилья, по итогам года будет построено более 100 миллионов "квадратов". Об этом заявил... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T19:30
2025-08-06T19:51
россия
марат хуснуллин
жилье
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В России по состоянию на 1 августа введено 60 миллионов квадратных метров жилья, по итогам года будет построено более 100 миллионов "квадратов". Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе церемонии открытия инфраструктурных объектов в регионах в режиме видеоконференции с участием президента страны Владимира Путина.По словам Хуснуллина, в целом до 2030 года планируется построить 663 миллиона квадратных метров жилья, что позволит повысить обеспеченность россиян жильем до 33 квадратных метров на человека.Он отметил, что в текущих экономических условиях наблюдается некое замедление в области строительства, но правительство и регионы постоянно мониторят эту ситуацию и "контролируют каждого застройщика"."Наша главная задача – чтобы были достроены все дома", - подчеркнул Хуснуллин.В июне исследование показало, что Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 российских городов по вводу нового жилья в 2024 году. Севастополь занял в данном рейтинге 52-е место. В прошлом году в городе федерального значения ввели 346 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 0,618 "квадрата" общей площади на одного жителя. Симферополь расположился на 59-й строчке рейтинга. В столице Крыма в 2024 году ввели 202 тысячи квадратных метров жилья (0,568 "квадрата" на человека).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартирыСколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчасВ Крыму установили налог на недострои
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, марат хуснуллин, жилье, новости, общество, строительство
В России построят более 100 млн "квадратов" жилья в этом году – Хуснуллин

В России к началу августа ввели почти 60 млн квадратных метров жилья – Хуснуллин

19:30 06.08.2025 (обновлено: 19:51 06.08.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖилищное строительство в Московской области
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В России по состоянию на 1 августа введено 60 миллионов квадратных метров жилья, по итогам года будет построено более 100 миллионов "квадратов". Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе церемонии открытия инфраструктурных объектов в регионах в режиме видеоконференции с участием президента страны Владимира Путина.
"На 1 августа у нас введено почти 60 миллионов квадратных метров жилья. Это дает нам уверенно сказать, что в этом году мы построим более 100 миллионов квадратных метров, что сопоставимо с показателями прошлого года", - сказал вице-премьер.
По словам Хуснуллина, в целом до 2030 года планируется построить 663 миллиона квадратных метров жилья, что позволит повысить обеспеченность россиян жильем до 33 квадратных метров на человека.
Он отметил, что в текущих экономических условиях наблюдается некое замедление в области строительства, но правительство и регионы постоянно мониторят эту ситуацию и "контролируют каждого застройщика".
"Наша главная задача – чтобы были достроены все дома", - подчеркнул Хуснуллин.
В июне исследование показало, что Симферополь и Севастополь вошли в топ-60 российских городов по вводу нового жилья в 2024 году. Севастополь занял в данном рейтинге 52-е место. В прошлом году в городе федерального значения ввели 346 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 0,618 "квадрата" общей площади на одного жителя. Симферополь расположился на 59-й строчке рейтинга. В столице Крыма в 2024 году ввели 202 тысячи квадратных метров жилья (0,568 "квадрата" на человека).
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