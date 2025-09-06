В России готова к применению вакцина от рака

https://crimea.ria.ru/20250906/v-rossii-gotova-k-primeneniyu-vaktsina-ot-raka-1149260699.html

В России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять. Об этом в интервью "Известиям"

2025-09-06T17:35

2025-09-06T17:35

2025-09-06T17:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять. Об этом в интервью "Известиям" рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на полях ВЭФ.По словам руководителя ФМБА, в Минздрав России в конце этого лета направлены материалы для получения разрешения на клиническое использование препарата.Также она уточнила, что планируется начать применение с колоректального рака. Клинические исследования первой фазы онковакцины "Энтеромикс" стартовали в июне.Онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России, работа по разработке финансируется государством.В начале декабря 2024 года директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцина от рака - как она работаетКогда и где в России можно будет получить вакцину от ракаРусский онколог назвал пять самых опасных видов рака

