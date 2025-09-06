В России готова к применению вакцина от рака
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять. Об этом в интервью "Известиям" рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
По словам руководителя ФМБА, в Минздрав России в конце этого лета направлены материалы для получения разрешения на клиническое использование препарата.
"Исследования длились несколько лет. Последние три года это были регламентированные доклинические исследования. Они доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли. Причем существенно, в зависимости от особенностей – на 60–80%. Кроме того, исследования показали повышение выживаемости, что тоже очень важно. Вакцина готова к применению, ждем разрешения", – сказала Скворцова.
Также она уточнила, что планируется начать применение с колоректального рака. Клинические исследования первой фазы онковакцины "Энтеромикс" стартовали в июне.
Онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России, работа по разработке финансируется государством.
В начале декабря 2024 года директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.
