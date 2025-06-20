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Клинические испытания онковакцины "Энтеромикс" начались в России - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Клинические испытания онковакцины "Энтеромикс" начались в России
Клинические испытания онковакцины "Энтеромикс" начались в России - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Клинические испытания онковакцины "Энтеромикс" начались в России
В России стартовали клинические исследования первой фазы онковакцины "Энтеромикс", сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора НМИЦ радиологии... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T11:54
2025-06-20T11:43
вакцина от рака
россия
новости
здоровье
онкология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В России стартовали клинические исследования первой фазы онковакцины "Энтеромикс", сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора НМИЦ радиологии Минздрава России, главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна.По его словам, испытания проходят на базе учреждения, в исследовании принимают участие 48 добровольцев.Ранее он заявлял, что онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России.Российскую вакцину от рака разрабатывают совместно несколько научных команд — Центр им. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Работа по разработке вакцины финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла в ноябре глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.В начале декабря 2024 года директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность, ее начнут применять для пациентов осенью следующего года. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцина от рака - как она работаетВакцина от рака в России будет бесплатнойКогда и где в России можно будет получить вакцину от рака
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вакцина от рака, россия, новости, здоровье, онкология

Клинические испытания онковакцины "Энтеромикс" начались в России

11:54 20.06.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В России стартовали клинические исследования первой фазы онковакцины "Энтеромикс", сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора НМИЦ радиологии Минздрава России, главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна.
По его словам, испытания проходят на базе учреждения, в исследовании принимают участие 48 добровольцев.
"Наш институт первый, которому доверено проводить открытое, одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины. Оно уже началось, набрано 48 добровольцев, токсический эффект, в общем-то, очень незначительный", – сказал Каприн в рамках сессии "Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня" на ПМЭФ.
Ранее он заявлял, что онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России.
Российскую вакцину от рака разрабатывают совместно несколько научных команд — Центр им. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Работа по разработке вакцины финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла в ноябре глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
В начале декабря 2024 года директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность, ее начнут применять для пациентов осенью следующего года. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.
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