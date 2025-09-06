Рейтинг@Mail.ru
В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске - РИА Новости Крым, 06.09.2025
В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
Туристку из Москвы, которая решила покататься на сап-доске без спасательного жилета, унесло в море на четыре километра от берега в Сакском районе Крыма. Об этом РИА Новости Крым, 06.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Туристку из Москвы, которая решила покататься на сап-доске без спасательного жилета, унесло в море на четыре километра от берега в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике КрымКак уточнили в пресс-службе ведомства, операция по спасению сапбордистки развернулась в районе городского пляжа в Саках.Ранее в Севастополе в акватории бухты Ласпи 63-летнего мужчину на доске для сап-серфинга унесло в открытое море сильным течением, сообщали в правительстве города.Также сообщалось, что двух девушек 16 и 17 лет на сап-бордах унесло на полкилометра от берега в Черное море.В начале августа в Судаке туриста на каяке унесло на километр от берега. Мужчину спасли между горой Алчак и мысом Меганом. В конце июля помощь понадобилась четырем сап-бордистам, среди которых было трое детей. Их унесло в море в селе Семеновка Ленинского района Крыма.
В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске

Туристку из Москвы в Крыму унесло в море на четыре километра от берега на сап-доске

17:52 06.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Туристку из Москвы, которая решила покататься на сап-доске без спасательного жилета, унесло в море на четыре километра от берега в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым
Как уточнили в пресс-службе ведомства, операция по спасению сапбордистки развернулась в районе городского пляжа в Саках.

"В 4-х километрах от берега туристку из Москвы без спасательного жилета унесло отжимным ветром в море. Вернуться на берег не было сил. Девушка позвонила на "112". Помощь была направлена и оказана незамедлительно", – говорится в сообщении.

Ранее в Севастополе в акватории бухты Ласпи 63-летнего мужчину на доске для сап-серфинга унесло в открытое море сильным течением, сообщали в правительстве города.
Также сообщалось, что двух девушек 16 и 17 лет на сап-бордах унесло на полкилометра от берега в Черное море.
В начале августа в Судаке туриста на каяке унесло на километр от берега. Мужчину спасли между горой Алчак и мысом Меганом. В конце июля помощь понадобилась четырем сап-бордистам, среди которых было трое детей. Их унесло в море в селе Семеновка Ленинского района Крыма.
