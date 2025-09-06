https://crimea.ria.ru/20250906/v-krymu-moskvichku-uneslo-na-neskolko-kilometrov-v-more-na-sap-doske-1149261268.html
В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске - РИА Новости Крым, 06.09.2025
В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
Туристку из Москвы, которая решила покататься на сап-доске без спасательного жилета, унесло в море на четыре километра от берега в Сакском районе Крыма. Об этом РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T17:52
2025-09-06T17:52
2025-09-06T17:28
новости крыма
новости
крым
москва
происшествия
мчс крыма
сап-борд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145388194_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_95c72ad7c32e2414256ca96d5ac0c89c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Туристку из Москвы, которая решила покататься на сап-доске без спасательного жилета, унесло в море на четыре километра от берега в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике КрымКак уточнили в пресс-службе ведомства, операция по спасению сапбордистки развернулась в районе городского пляжа в Саках.Ранее в Севастополе в акватории бухты Ласпи 63-летнего мужчину на доске для сап-серфинга унесло в открытое море сильным течением, сообщали в правительстве города.Также сообщалось, что двух девушек 16 и 17 лет на сап-бордах унесло на полкилометра от берега в Черное море.В начале августа в Судаке туриста на каяке унесло на километр от берега. Мужчину спасли между горой Алчак и мысом Меганом. В конце июля помощь понадобилась четырем сап-бордистам, среди которых было трое детей. Их унесло в море в селе Семеновка Ленинского района Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверть миллиона заплатили отдыхающие в Крыму за нарушения на водеВ Крыму утонули 20 человекВ Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателей
крым
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145388194_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_3d355545717fed534d090a48e1ecbb65.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, новости, крым, москва, происшествия, мчс крыма, сап-борд
В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
Туристку из Москвы в Крыму унесло в море на четыре километра от берега на сап-доске