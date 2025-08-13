https://crimea.ria.ru/20250813/nasladilis-zakatom-podrostkov-na-sapakh-uneslo-v-chernoe-more-1148692292.html

Насладились закатом: подростков на сапах унесло в Черное море

Насладились закатом: подростков на сапах унесло в Черное море - РИА Новости Крым, 13.08.2025

Насладились закатом: подростков на сапах унесло в Черное море

Двух девушек 16 и 17 лет на сап-бордах унесло на полкилометра от берега в Черное море. Как сообщили в МЧС России, инцидент произошел в Сочи.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Двух девушек 16 и 17 лет на сап-бордах унесло на полкилометра от берега в Черное море. Как сообщили в МЧС России, инцидент произошел в Сочи.Отмечается, что на помощь девушкам направились специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они смогли связаться с подростками и установить их местоположение. На выходных в Судаке туриста на каяке унесло на километр от берега. Мужчину спасли между горой Алчак и мысом Меганом. В конце июля помощь понадобилась четырем сап-бордистам, среди которых было трое детей. Их унесло в море в селе Семеновка Ленинского района Крыма.С начала года на водных объектах Крыма произошло 23 происшествия, в которых погибли 13 человек, еще 20 удалось спасти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесахВ Крыму четверых сап-бордистов унесло в мореЧетверть миллиона заплатили отдыхающие в Крыму за нарушения на воде

