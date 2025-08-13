Рейтинг@Mail.ru
Насладились закатом: подростков на сапах унесло в Черное море - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Двух девушек 16 и 17 лет на сап-бордах унесло на полкилометра от берега в Черное море. Как сообщили в МЧС России, инцидент произошел в Сочи. РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Двух девушек 16 и 17 лет на сап-бордах унесло на полкилометра от берега в Черное море. Как сообщили в МЧС России, инцидент произошел в Сочи.Отмечается, что на помощь девушкам направились специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они смогли связаться с подростками и установить их местоположение. На выходных в Судаке туриста на каяке унесло на километр от берега. Мужчину спасли между горой Алчак и мысом Меганом. В конце июля помощь понадобилась четырем сап-бордистам, среди которых было трое детей. Их унесло в море в селе Семеновка Ленинского района Крыма.С начала года на водных объектах Крыма произошло 23 происшествия, в которых погибли 13 человек, еще 20 удалось спасти.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Двух девушек 16 и 17 лет на сап-бордах унесло на полкилометра от берега в Черное море. Как сообщили в МЧС России, инцидент произошел в Сочи.

"Девушки 16 и 17 лет вышли в акваторию насладиться закатом. В это время поднялись волны. Подростки потеряли весло, их стало уносить течением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на помощь девушкам направились специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они смогли связаться с подростками и установить их местоположение.
"Пострадавших обнаружили в 500 метрах от берега и эвакуировали в порт. Там спасенных передали родным", - добавили в МЧС.
На выходных в Судаке туриста на каяке унесло на километр от берега. Мужчину спасли между горой Алчак и мысом Меганом. В конце июля помощь понадобилась четырем сап-бордистам, среди которых было трое детей. Их унесло в море в селе Семеновка Ленинского района Крыма.
С начала года на водных объектах Крыма произошло 23 происшествия, в которых погибли 13 человек, еще 20 удалось спасти.
