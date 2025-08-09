https://crimea.ria.ru/20250809/pod-sudakom-turista-na-kayake-uneslo-na-kilometr-ot-berega-1148609626.html
Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега
2025-08-09T15:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. У мыса Меганом в Судаке мужчину на каяке унесло на километр от берега. Его спасли сотрудники МЧС Крыма.По данным пресс-службы крымского чрезвычайного ведомства, турист был обнаружен между горой Алчак и мысом Меганом. В конце июля помощь понадобилась четырем сап-бордистам, среди которых было трое детей. Их унесло в море в селе Семеновка Ленинского района Крыма. С начала года на полуострове произошло 16 происшествий на воде, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчину с двумя детьми на резиновой лодке унесло в Азовское мореЧетверть миллиона заплатили отдыхающие в Крыму за нарушения на водеВ Ялте спасли трех прижатых к скале сапбордистов
15:22 09.08.2025