Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега
Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега
У мыса Меганом в Судаке мужчину на каяке унесло на километр от берега. Его спасли сотрудники МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T15:22
2025-08-09T15:28
крым
судак
мчс крыма
новости крыма
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. У мыса Меганом в Судаке мужчину на каяке унесло на километр от берега. Его спасли сотрудники МЧС Крыма.По данным пресс-службы крымского чрезвычайного ведомства, турист был обнаружен между горой Алчак и мысом Меганом. В конце июля помощь понадобилась четырем сап-бордистам, среди которых было трое детей. Их унесло в море в селе Семеновка Ленинского района Крыма. С начала года на полуострове произошло 16 происшествий на воде, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей.
Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега

У мыса Меганом в Крыму туриста на каяке унесло в море на километр

15:22 09.08.2025 (обновлено: 15:28 09.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. У мыса Меганом в Судаке мужчину на каяке унесло на километр от берега. Его спасли сотрудники МЧС Крыма.
По данным пресс-службы крымского чрезвычайного ведомства, турист был обнаружен между горой Алчак и мысом Меганом.

"Спасатели выяснили, что мужчина находится на расстоянии 1 км о берега. Сотрудники "Крым-Спас" оперативно спустили маломерное судно на воду, подплыли к мужчине и подняли его на борт. В медпомощи он не нуждался", - говорится в сообщении.

В конце июля помощь понадобилась четырем сап-бордистам, среди которых было трое детей. Их унесло в море в селе Семеновка Ленинского района Крыма.
С начала года на полуострове произошло 16 происшествий на воде, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мужчину с двумя детьми на резиновой лодке унесло в Азовское море
Четверть миллиона заплатили отдыхающие в Крыму за нарушения на воде
В Ялте спасли трех прижатых к скале сапбордистов
 
