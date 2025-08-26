https://crimea.ria.ru/20250826/v-sevastopole-pozhilogo-muzhchinu-na-sape-uneslo-techeniem-v-otkrytoe-more-1148990665.html

В Севастополе пожилого мужчину на сапе унесло течением в открытое море

В Севастополе в акватории бухты Ласпи 63-летнего мужчину на доске для сап-серфинга унесло в открытое море сильным течением, сообщает правительство города.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в акватории бухты Ласпи 63-летнего мужчину на доске для сап-серфинга унесло в открытое море сильным течением, сообщает правительство города.По данным спасательной службы, поиски начались с прибрежной зоны, ориентируясь на последние известные координаты и направление течения. Через час интенсивной работы, примерно в шести километрах от берега, мужчину обнаружили и подняли на борт катера, доставив на набережную Балаклавы.Спасатели города Севастополя подчеркнули, что даже при благоприятной погоде море остается непредсказуемым: ветер, течение и усталость могут быстро превратить прогулку в опасное происшествие.Ранее сообщалось, что двух девушек 16 и 17 лет на сап-бордах унесло на полкилометра от берега в Черное море.В начале августа в Судаке туриста на каяке унесло на километр от берега. Мужчину спасли между горой Алчак и мысом Меганом. В конце июля помощь понадобилась четырем сап-бордистам, среди которых было трое детей. Их унесло в море в селе Семеновка Ленинского района Крыма.С начала года на водных объектах Крыма произошло 23 происшествия, в которых погибли 13 человек, еще 20 удалось спасти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пропавшего пловца из России ищут по всему Босфорскому проливуНасладились закатом: подростков на сапах унесло в Черное мореПод Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега

