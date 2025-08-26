Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе пожилого мужчину на сапе унесло течением в открытое море - РИА Новости Крым, 26.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250826/v-sevastopole-pozhilogo-muzhchinu-na-sape-uneslo-techeniem-v-otkrytoe-more-1148990665.html
В Севастополе пожилого мужчину на сапе унесло течением в открытое море
В Севастополе пожилого мужчину на сапе унесло течением в открытое море - РИА Новости Крым, 26.08.2025
В Севастополе пожилого мужчину на сапе унесло течением в открытое море
В Севастополе в акватории бухты Ласпи 63-летнего мужчину на доске для сап-серфинга унесло в открытое море сильным течением, сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T14:25
2025-08-26T14:25
севастополь
ласпи
сап-борд
новости севастополя
правительство севастополя
происшествия
черное море
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в акватории бухты Ласпи 63-летнего мужчину на доске для сап-серфинга унесло в открытое море сильным течением, сообщает правительство города.По данным спасательной службы, поиски начались с прибрежной зоны, ориентируясь на последние известные координаты и направление течения. Через час интенсивной работы, примерно в шести километрах от берега, мужчину обнаружили и подняли на борт катера, доставив на набережную Балаклавы.Спасатели города Севастополя подчеркнули, что даже при благоприятной погоде море остается непредсказуемым: ветер, течение и усталость могут быстро превратить прогулку в опасное происшествие.Ранее сообщалось, что двух девушек 16 и 17 лет на сап-бордах унесло на полкилометра от берега в Черное море.В начале августа в Судаке туриста на каяке унесло на километр от берега. Мужчину спасли между горой Алчак и мысом Меганом. В конце июля помощь понадобилась четырем сап-бордистам, среди которых было трое детей. Их унесло в море в селе Семеновка Ленинского района Крыма.С начала года на водных объектах Крыма произошло 23 происшествия, в которых погибли 13 человек, еще 20 удалось спасти.
севастополь
ласпи
черное море
Новости
севастополь, ласпи, сап-борд, новости севастополя, правительство севастополя, происшествия, черное море
В Севастополе пожилого мужчину на сапе унесло течением в открытое море

Пожилого мужчину унесло в море на сапе в бухте Ласпи в Севастополе

14:25 26.08.2025
 
© Правительство СевастополяМужчину унесло течением в бухте Ласпи
Мужчину унесло течением в бухте Ласпи
© Правительство Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в акватории бухты Ласпи 63-летнего мужчину на доске для сап-серфинга унесло в открытое море сильным течением, сообщает правительство города.
По данным спасательной службы, поиски начались с прибрежной зоны, ориентируясь на последние известные координаты и направление течения. Через час интенсивной работы, примерно в шести километрах от берега, мужчину обнаружили и подняли на борт катера, доставив на набережную Балаклавы.
"После завершения операции с мужчиной была проведена профилактическая беседа. Спасатели напомнили ему о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности. Особое внимание уделили тому, что использование спасательного жилета, проверка снаряжения перед выходом на воду и учет погодных условий могут предотвратить трагедию. Также подчеркнули важность информирования близких о маршруте и времени возвращения, а также недопустимость нахождения на воде в состоянии опьянения", – рассказали в пресс-службе.
Спасатели города Севастополя подчеркнули, что даже при благоприятной погоде море остается непредсказуемым: ветер, течение и усталость могут быстро превратить прогулку в опасное происшествие.
Ранее сообщалось, что двух девушек 16 и 17 лет на сап-бордах унесло на полкилометра от берега в Черное море.
В начале августа в Судаке туриста на каяке унесло на километр от берега. Мужчину спасли между горой Алчак и мысом Меганом. В конце июля помощь понадобилась четырем сап-бордистам, среди которых было трое детей. Их унесло в море в селе Семеновка Ленинского района Крыма.
С начала года на водных объектах Крыма произошло 23 происшествия, в которых погибли 13 человек, еще 20 удалось спасти.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пропавшего пловца из России ищут по всему Босфорскому проливу
Насладились закатом: подростков на сапах унесло в Черное море
Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега
 
