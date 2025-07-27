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Четверть миллиона заплатили отдыхающие в Крыму за нарушения на воде - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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Четверть миллиона заплатили отдыхающие в Крыму за нарушения на воде
Четверть миллиона заплатили отдыхающие в Крыму за нарушения на воде - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Четверть миллиона заплатили отдыхающие в Крыму за нарушения на воде
С начала курортного сезона инспекторами Государственной инспекцией маломерных судов МЧС России по Республики Крым был подготовлен 141 административный протокол... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T17:04
2025-07-27T17:04
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)
гу мчс рф по республике крым
туризм в крыму
безопасность
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. С начала курортного сезона инспекторами Государственной инспекцией маломерных судов МЧС России по Республики Крым был подготовлен 141 административный протокол нарушений эксплуатации различных маломерных судов на общую сумму 245 090 рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по республике Крым. Помимо наложения штрафов, инспекторы также ведут нелегкую профилактическую работу, беседуя с отдыхающими и детьми о правилах безопасного поведения на водных объектах.В этом году в Крыму вступили в силу правила использования сап-досок, катамаранов, байдарок, гидроциклов и других маломерных плавсредств, а также работы пунктов их проката. Теперь кататься на сап-досках и других плавсредствах разрешается на удалении не более 500 метров от берега при высоте волны не более 25 сантиметров, а средствам активного отдыха и маломерным судам запрещено находиться в акватории пляжей, где купаются люди. Плавание на этих средствах разрешено вне акватории пляжей либо в буферной зоне между пунктами проката и пляжной территорией, то есть на расстоянии 50 и более метров до ближайших пляжей.Самостоятельно управлять этими плавсредствами можно только с 16 лет. Несовершеннолетние от 7 до 16 лет смогут кататься только под присмотром хотя бы одного взрослого. Детям до 7 лет выходить на воду на этих плавсредствах запрещено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщину на сапборде унесло в море на три километраМорским инспекторам в Крыму разрешат использовать электрошокерыВозле "Артека" спасли унесенных в море туристов на сап-бордах
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РИА Новости Крым
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353
60
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), гу мчс рф по республике крым, туризм в крыму, безопасность, новости крыма
Четверть миллиона заплатили отдыхающие в Крыму за нарушения на воде

Более 140 административок выписали отдыхающих в Крыму за нарушения отдыха на воде

17:04 27.07.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымКатамаран
Катамаран
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. С начала курортного сезона инспекторами Государственной инспекцией маломерных судов МЧС России по Республики Крым был подготовлен 141 административный протокол нарушений эксплуатации различных маломерных судов на общую сумму 245 090 рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по республике Крым.
"Государственные инспекторы ГИМС МЧС России по Республике Крым ежедневно осуществляют патрулирование акваторий Черного и Азовского морей. В ходе мероприятий инспекторы выявили ряд нарушений правил безопасности на воде и составили административные протоколы", – говорится в приведенной информации.
Помимо наложения штрафов, инспекторы также ведут нелегкую профилактическую работу, беседуя с отдыхающими и детьми о правилах безопасного поведения на водных объектах.
В этом году в Крыму вступили в силу правила использования сап-досок, катамаранов, байдарок, гидроциклов и других маломерных плавсредств, а также работы пунктов их проката. Теперь кататься на сап-досках и других плавсредствах разрешается на удалении не более 500 метров от берега при высоте волны не более 25 сантиметров, а средствам активного отдыха и маломерным судам запрещено находиться в акватории пляжей, где купаются люди. Плавание на этих средствах разрешено вне акватории пляжей либо в буферной зоне между пунктами проката и пляжной территорией, то есть на расстоянии 50 и более метров до ближайших пляжей.
Самостоятельно управлять этими плавсредствами можно только с 16 лет. Несовершеннолетние от 7 до 16 лет смогут кататься только под присмотром хотя бы одного взрослого. Детям до 7 лет выходить на воду на этих плавсредствах запрещено.
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