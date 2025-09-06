Рейтинг@Mail.ru
Ночью на Землю обрушится магнитная буря: когда достигнет пика - РИА Новости Крым, 06.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. На Земле в воскресенье ожидается магнитная буря уровня G1. Согласно прогнозу ученых, своего пика она достигнет к полудню. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации Лаборатории, первый космический удар уровня G1 произойдет около полуночи по московскому времени, затем мощность космического возмущения снизится, вновь увеличившись и достигнув пика к полудню воскресенья. Также магнитосфера будет оставаться неспокойной и в ночь на понедельник.При этом, согласно расчетной вероятности состояния магнитного поля Земли на несколько суток, вероятность магнитных бурь в воскресенье составляет 65%, но уже к понедельнику, 8 сентября, снизится до 31%.Ранее научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров рассказал РИА Новости Крым, что на полуострове в ночь на понедельник, 8 сентября, можно будет наблюдать полное лунное затмение. Максимальная фаза события произойдет около девяти часов вечера.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. На Земле в воскресенье ожидается магнитная буря уровня G1. Согласно прогнозу ученых, своего пика она достигнет к полудню. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По информации Лаборатории, первый космический удар уровня G1 произойдет около полуночи по московскому времени, затем мощность космического возмущения снизится, вновь увеличившись и достигнув пика к полудню воскресенья. Также магнитосфера будет оставаться неспокойной и в ночь на понедельник.
При этом, согласно расчетной вероятности состояния магнитного поля Земли на несколько суток, вероятность магнитных бурь в воскресенье составляет 65%, но уже к понедельнику, 8 сентября, снизится до 31%.
Ранее научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров рассказал РИА Новости Крым, что на полуострове в ночь на понедельник, 8 сентября, можно будет наблюдать полное лунное затмение. Максимальная фаза события произойдет около девяти часов вечера.
