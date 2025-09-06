https://crimea.ria.ru/20250906/nochyu-na-zemlyu-obrushitsya-magnitnaya-burya-kogda-dostignet-pika-1149253718.html

Ночью на Землю обрушится магнитная буря: когда достигнет пика

На Земле в воскресенье ожидается магнитная буря уровня G1. Согласно прогнозу ученых, своего пика она достигнет к полудню. Об этом сообщили в Лаборатории... РИА Новости Крым, 06.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. На Земле в воскресенье ожидается магнитная буря уровня G1. Согласно прогнозу ученых, своего пика она достигнет к полудню. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации Лаборатории, первый космический удар уровня G1 произойдет около полуночи по московскому времени, затем мощность космического возмущения снизится, вновь увеличившись и достигнув пика к полудню воскресенья. Также магнитосфера будет оставаться неспокойной и в ночь на понедельник.При этом, согласно расчетной вероятности состояния магнитного поля Земли на несколько суток, вероятность магнитных бурь в воскресенье составляет 65%, но уже к понедельнику, 8 сентября, снизится до 31%.Ранее научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров рассказал РИА Новости Крым, что на полуострове в ночь на понедельник, 8 сентября, можно будет наблюдать полное лунное затмение. Максимальная фаза события произойдет около девяти часов вечера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй пик активности – новые большие взрывы могут произойти на СолнцеАктивная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для ЗемлиКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

