Полное лунное затмение: когда и где в Крыму можно увидеть

Полное лунное затмение: когда и где в Крыму можно увидеть - РИА Новости Крым, 03.09.2025

Полное лунное затмение: когда и где в Крыму можно увидеть

В Крыму в ночь на понедельник, 8 сентября, можно будет наблюдать полное лунное затмение. Максимальная фаза события произойдет около девяти часов вечера. Об этом РИА Новости Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму в ночь на понедельник, 8 сентября, можно будет наблюдать полное лунное затмение. Максимальная фаза события произойдет около девяти часов вечера. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров.В ночь с 7 на 8 сентября произойдет полное лунное затмение. Явление можно будет наблюдать на большей части России. Оно начнется после 20:00 по московскому времени.Луна в ходе полного затмения окрашивается в разные оттенки красного цвета - от грязно-оранжевого (медного) до темно-красного или бурого. На интенсивность красного цвета и яркость лунного диска влияет уровень запыленности земной атмосферы во время затмения, пояснил ученый.При этом то, в какой цвет будет окрашена Луна, предсказать невозможно. Все будет зависеть от состояния земной атмосферы."Если будет много пыли - Луна будет красная, если мало - нейтрального цвета", - уточнил он.По словам Назарова, главное условие для "хорошей картинки" — это открытый горизонт и отсутствие засветки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосМагнитные бури над Землей – когда ждать полярных сияний над КрымомАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"

