Рейтинг@Mail.ru
Полное лунное затмение: когда и где в Крыму можно увидеть - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250903/polnoe-lunnoe-zatmenie-kogda-i-gde-v-krymu-mozhno-uvidet-1149168863.html
Полное лунное затмение: когда и где в Крыму можно увидеть
Полное лунное затмение: когда и где в Крыму можно увидеть - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Полное лунное затмение: когда и где в Крыму можно увидеть
В Крыму в ночь на понедельник, 8 сентября, можно будет наблюдать полное лунное затмение. Максимальная фаза события произойдет около девяти часов вечера. Об этом РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T19:45
2025-09-03T19:18
эксклюзивы риа новости крым
крым
луна
космос
сергей назаров
затмение
астрономия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111491/85/1114918580_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_254224fa9fb2d521510d0e4374717ecc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму в ночь на понедельник, 8 сентября, можно будет наблюдать полное лунное затмение. Максимальная фаза события произойдет около девяти часов вечера. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров.В ночь с 7 на 8 сентября произойдет полное лунное затмение. Явление можно будет наблюдать на большей части России. Оно начнется после 20:00 по московскому времени.Луна в ходе полного затмения окрашивается в разные оттенки красного цвета - от грязно-оранжевого (медного) до темно-красного или бурого. На интенсивность красного цвета и яркость лунного диска влияет уровень запыленности земной атмосферы во время затмения, пояснил ученый.При этом то, в какой цвет будет окрашена Луна, предсказать невозможно. Все будет зависеть от состояния земной атмосферы."Если будет много пыли - Луна будет красная, если мало - нейтрального цвета", - уточнил он.По словам Назарова, главное условие для "хорошей картинки" — это открытый горизонт и отсутствие засветки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосМагнитные бури над Землей – когда ждать полярных сияний над КрымомАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"
крым
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111491/85/1114918580_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_02c9fc60ead32a7af57d7c54128353e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, луна, космос, сергей назаров, затмение, астрономия
Полное лунное затмение: когда и где в Крыму можно увидеть

В Крыму в ночь с 7 на 8 сентября можно будет наблюдать полное лунное затмение

19:45 03.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Лунное затмение в Крыму
Лунное затмение в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму в ночь на понедельник, 8 сентября, можно будет наблюдать полное лунное затмение. Максимальная фаза события произойдет около девяти часов вечера. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров.
В ночь с 7 на 8 сентября произойдет полное лунное затмение. Явление можно будет наблюдать на большей части России. Оно начнется после 20:00 по московскому времени.

"Крымчане также смогут наблюдать полное лунное затмение. Максимальная фаза ожидается в 21.12 по московскому времени", - рассказал Назаров.

Луна в ходе полного затмения окрашивается в разные оттенки красного цвета - от грязно-оранжевого (медного) до темно-красного или бурого. На интенсивность красного цвета и яркость лунного диска влияет уровень запыленности земной атмосферы во время затмения, пояснил ученый.
При этом то, в какой цвет будет окрашена Луна, предсказать невозможно. Все будет зависеть от состояния земной атмосферы.
"Если будет много пыли - Луна будет красная, если мало - нейтрального цвета", - уточнил он.
По словам Назарова, главное условие для "хорошей картинки" — это открытый горизонт и отсутствие засветки.
"Важно, чтобы восточный горизонт, там, где Луна восходит, был открыт. В середине затмения Луна глубоко погрузится в тень, поэтому станут видны звезды и, возможно, даже Млечный путь проявится. Поэтому затмение лучше наблюдать там, где нет городской засветки или выключить весь посторонний свет, чтобы он не мешал", - добавил Назаров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как Крым покорял космос
Магнитные бури над Землей – когда ждать полярных сияний над Крымом
Астроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымЛунакосмосСергей НазаровзатмениеАстрономия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:05В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победители
20:41В Севастополе школьник отправил аферистам украшения мамы на 3,5 млн
20:06Крымский мост сейчас - обстановка на 20.00
19:45Полное лунное затмение: когда и где в Крыму можно увидеть
19:23Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным
19:19Первые беспилотные катера подключили к единой системе "ЭРА-ГЛОНАСС"
18:58Питьевая вода в некоторых районах Крыма не отвечает санитарным нормам
18:23Если Зеленский готов – пусть приезжает: главные заявления Путина в Пекине
17:48В Ялте мужчина напал с туристическим ножом на незнакомца
17:12Путин об обвинениях Мерца: попытка снять с Запада ответственность
17:09Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
17:03Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин
16:56Путин пригласил Зеленского на встречу в Москву
16:34Из-за аварии на сетях обесточена часть Коктебеля
16:02Кабмин установил льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах РФ
15:51Участником конфликта со стрельбой в Симферополе оказался подросток
15:40Второй этап программы "Земский работник культуры" стартует в Крыму
15:32"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС
14:54Новости СВО: Киев потерял десятки складов и тысячи солдат за сутки
14:37Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мосту в Керчи - ВИДЕО
Лента новостейМолния