Полное лунное затмение: когда и где в Крыму можно увидеть
Полное лунное затмение: когда и где в Крыму можно увидеть - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Полное лунное затмение: когда и где в Крыму можно увидеть
В Крыму в ночь на понедельник, 8 сентября, можно будет наблюдать полное лунное затмение. Максимальная фаза события произойдет около девяти часов вечера.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму в ночь на понедельник, 8 сентября, можно будет наблюдать полное лунное затмение. Максимальная фаза события произойдет около девяти часов вечера. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров.В ночь с 7 на 8 сентября произойдет полное лунное затмение. Явление можно будет наблюдать на большей части России. Оно начнется после 20:00 по московскому времени.Луна в ходе полного затмения окрашивается в разные оттенки красного цвета - от грязно-оранжевого (медного) до темно-красного или бурого. На интенсивность красного цвета и яркость лунного диска влияет уровень запыленности земной атмосферы во время затмения, пояснил ученый.При этом то, в какой цвет будет окрашена Луна, предсказать невозможно. Все будет зависеть от состояния земной атмосферы."Если будет много пыли - Луна будет красная, если мало - нейтрального цвета", - уточнил он.По словам Назарова, главное условие для "хорошей картинки" — это открытый горизонт и отсутствие засветки.
Полное лунное затмение: когда и где в Крыму можно увидеть
В Крыму в ночь с 7 на 8 сентября можно будет наблюдать полное лунное затмение
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
В Крыму в ночь на понедельник, 8 сентября, можно будет наблюдать полное лунное затмение. Максимальная фаза события произойдет около девяти часов вечера. Об этом РИА Новости Крым
рассказал научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров.
В ночь с 7 на 8 сентября произойдет полное лунное затмение. Явление можно будет наблюдать на большей части России. Оно начнется после 20:00 по московскому времени.
"Крымчане также смогут наблюдать полное лунное затмение. Максимальная фаза ожидается в 21.12 по московскому времени", - рассказал Назаров.
Луна в ходе полного затмения окрашивается в разные оттенки красного цвета - от грязно-оранжевого (медного) до темно-красного или бурого. На интенсивность красного цвета и яркость лунного диска влияет уровень запыленности земной атмосферы во время затмения, пояснил ученый.
При этом то, в какой цвет будет окрашена Луна, предсказать невозможно. Все будет зависеть от состояния земной атмосферы.
"Если будет много пыли - Луна будет красная, если мало - нейтрального цвета", - уточнил он.
По словам Назарова, главное условие для "хорошей картинки" — это открытый горизонт и отсутствие засветки.
"Важно, чтобы восточный горизонт, там, где Луна восходит, был открыт. В середине затмения Луна глубоко погрузится в тень, поэтому станут видны звезды и, возможно, даже Млечный путь проявится. Поэтому затмение лучше наблюдать там, где нет городской засветки или выключить весь посторонний свет, чтобы он не мешал", - добавил Назаров.
