https://crimea.ria.ru/20250830/aktivnaya-oblast-na-solntse-v-blizhayshee-vremya-stanet-opasnoy-dlya-zemli-1149085715.html

Активная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для Земли

Активная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для Земли - РИА Новости Крым, 30.08.2025

Активная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для Земли

Активная область 4197 на Солнце вышла на центральный меридиан, то есть прямо напротив Земли, что представляет опасность для нашей планеты. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.08.2025

2025-08-30T12:13

2025-08-30T12:13

2025-08-30T12:13

новости

институт солнечно-земной физики

институт космических исследований

солнце

земля

космос

вспышки на солнце

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149085930_0:32:1200:707_1920x0_80_0_0_f652bedd2ba4c53b381738ef1a721733.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Активная область 4197 на Солнце вышла на центральный меридиан, то есть прямо напротив Земли, что представляет опасность для нашей планеты. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Согласно данным, в ближайшие двое суток активная область 4197 будет представлять собой наибольшую опасность для Земли за все время своего существования.Хотя пока вспышек не произошло, вокруг области наблюдается интенсивный разогрев окружающей короны – тепловое излучение стало в 3-5 раз мощнее. По мнению ученых, это может быть признаком накопления энергии перед сильной вспышкой.Специалисты отмечают, что точно предсказать такие процессы пока невозможно. Тем не менее вероятность появления в ближайшие дни мощных вспышек самого высокого уровня X оценивается как очень высокая – до 60–80%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышкиСолнце повторило двухмесячный рекорд - зафиксирована сильная вспышкаМагнитные бури обрушатся на Землю в сентябре – прогноз

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований, солнце, земля, космос, вспышки на солнце