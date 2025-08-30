Рейтинг@Mail.ru
Активная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для Земли - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250830/aktivnaya-oblast-na-solntse-v-blizhayshee-vremya-stanet-opasnoy-dlya-zemli-1149085715.html
Активная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для Земли
Активная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для Земли - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Активная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для Земли
Активная область 4197 на Солнце вышла на центральный меридиан, то есть прямо напротив Земли, что представляет опасность для нашей планеты. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T12:13
2025-08-30T12:13
новости
институт солнечно-земной физики
институт космических исследований
солнце
земля
космос
вспышки на солнце
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149085930_0:32:1200:707_1920x0_80_0_0_f652bedd2ba4c53b381738ef1a721733.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Активная область 4197 на Солнце вышла на центральный меридиан, то есть прямо напротив Земли, что представляет опасность для нашей планеты. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Согласно данным, в ближайшие двое суток активная область 4197 будет представлять собой наибольшую опасность для Земли за все время своего существования.Хотя пока вспышек не произошло, вокруг области наблюдается интенсивный разогрев окружающей короны – тепловое излучение стало в 3-5 раз мощнее. По мнению ученых, это может быть признаком накопления энергии перед сильной вспышкой.Специалисты отмечают, что точно предсказать такие процессы пока невозможно. Тем не менее вероятность появления в ближайшие дни мощных вспышек самого высокого уровня X оценивается как очень высокая – до 60–80%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышкиСолнце повторило двухмесячный рекорд - зафиксирована сильная вспышкаМагнитные бури обрушатся на Землю в сентябре – прогноз
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149085930_0:0:944:707_1920x0_80_0_0_c5ea68d4c42e5cdb5790bdc7afd99a30.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований, солнце, земля, космос, вспышки на солнце
Активная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для Земли

Активная область на Солнце станет опасной для Земли в ближайшие два дня

12:13 30.08.2025
 
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАНВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Активная область 4197 на Солнце вышла на центральный меридиан, то есть прямо напротив Земли, что представляет опасность для нашей планеты. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Согласно данным, в ближайшие двое суток активная область 4197 будет представлять собой наибольшую опасность для Земли за все время своего существования.

"В каталогах активная область, при этом, наконец-то получила категорию "Beta-Gamma-Delta", то есть достигла высшего уровня размера и сложности, который только может иметь группа пятен на Солнце. Еще вчера данный центр имел категорию "Beta-Gamma" – рассказали ученые.

Хотя пока вспышек не произошло, вокруг области наблюдается интенсивный разогрев окружающей короны – тепловое излучение стало в 3-5 раз мощнее. По мнению ученых, это может быть признаком накопления энергии перед сильной вспышкой.
Специалисты отмечают, что точно предсказать такие процессы пока невозможно. Тем не менее вероятность появления в ближайшие дни мощных вспышек самого высокого уровня X оценивается как очень высокая – до 60–80%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышки
Солнце повторило двухмесячный рекорд - зафиксирована сильная вспышка
Магнитные бури обрушатся на Землю в сентябре – прогноз
 
НовостиИнститут солнечно-земной физикиИнститут космических исследованийСолнцеЗемлякосмосВспышки на Солнце
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ
12:13Активная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для Земли
11:42Рейд в Севастополе открыли
11:32Утром над Крымом сбили 18 беспилотников
11:11Еще один завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России
10:42В Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников
10:10Ко Дню города в Керчи откроют отремонтированный дворец спорта
09:44Бесплатную юридическую помощь в Крыму получили почти 10 тысяч человек
09:11Трамп дает Киеву оружие для ударов вглубь России – постпред США при НАТО
08:47В Севастополе второй раз за утро остановили движение морского транспорта
08:44Большое интервью Путина перед визитом в Китай – главные заявления
08:11Морской транспорт Севастополя возобновил работу
07:4345 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:22В Севастополе остановили движение морского транспорта
07:07После атаки беспилотников на Краснодар в городе горит НПЗ и перекрыт мост
07:04Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
00:01Снова жара: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 30 августа
23:15В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:36Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Лента новостейМолния