Второй пик активности – новые большие взрывы могут произойти на Солнце

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вслед за снижением вспышечной активности Солнца до конца текущего года может последовать второй ее пик. Об этом сообщает в четверг Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Вспышечная активность Солнца снижается после большого количества мощных взрывов на поверхности звезды, сообщала Лаборатория ранее.Предположение основано на обновленных данных за август, по которым солнечный цикл растет третий месяц подряд и с мая 2025 года вырос почти на 70%, а также на данных о двух предшествующих солнечных циклах XXI века, которые имели по два пика сравнимой мощности, разделенных интервалом около 1,5-2 лет.При этом подчеркивается, что двойной пик является частым, но не обязательным признаком цикла солнечной активности. Поэтому показательным станет уровень солнечной активности осенью.Самые сильные вспышки уровня M4.5 произошли на Солнце 25 августа и 26 августа, 28 августа Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек, 29 числа в течение суток было зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе пять событий сильного уровня M. Событие M2.7 от 30 августа, после которого был зарегистрирован выброс плазмы в сторону Земли, произошло в ночь с 1 на 2 сентября и вызвало полярные сияния над территорией страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури обрушатся на Землю в сентябре – прогнозАктивная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для ЗемлиКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

