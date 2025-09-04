Рейтинг@Mail.ru
Второй пик активности – новые большие взрывы могут произойти на Солнце - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Второй пик активности – новые большие взрывы могут произойти на Солнце
Второй пик активности – новые большие взрывы могут произойти на Солнце - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Второй пик активности – новые большие взрывы могут произойти на Солнце
Вслед за снижением вспышечной активности Солнца до конца текущего года может последовать второй ее пик. Об этом сообщает в четверг Лаборатория солнечной... РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вслед за снижением вспышечной активности Солнца до конца текущего года может последовать второй ее пик. Об этом сообщает в четверг Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Вспышечная активность Солнца снижается после большого количества мощных взрывов на поверхности звезды, сообщала Лаборатория ранее.Предположение основано на обновленных данных за август, по которым солнечный цикл растет третий месяц подряд и с мая 2025 года вырос почти на 70%, а также на данных о двух предшествующих солнечных циклах XXI века, которые имели по два пика сравнимой мощности, разделенных интервалом около 1,5-2 лет.При этом подчеркивается, что двойной пик является частым, но не обязательным признаком цикла солнечной активности. Поэтому показательным станет уровень солнечной активности осенью.Самые сильные вспышки уровня M4.5 произошли на Солнце 25 августа и 26 августа, 28 августа Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек, 29 числа в течение суток было зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе пять событий сильного уровня M. Событие M2.7 от 30 августа, после которого был зарегистрирован выброс плазмы в сторону Земли, произошло в ночь с 1 на 2 сентября и вызвало полярные сияния над территорией страны.
солнце, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований, новости, космос, вспышки на солнце, астрономия
Второй пик активности – новые большие взрывы могут произойти на Солнце

Новые большие взрывы на Солнце могут произойти до конца года

21:57 04.09.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вслед за снижением вспышечной активности Солнца до конца текущего года может последовать второй ее пик. Об этом сообщает в четверг Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Вспышечная активность Солнца снижается после большого количества мощных взрывов на поверхности звезды, сообщала Лаборатория ранее.
"Возобновились дискуссии о возможности выхода Солнца на второй пик активности в текущем или начале будущего года", – сообщают ученые новую информацию.
Предположение основано на обновленных данных за август, по которым солнечный цикл растет третий месяц подряд и с мая 2025 года вырос почти на 70%, а также на данных о двух предшествующих солнечных циклах XXI века, которые имели по два пика сравнимой мощности, разделенных интервалом около 1,5-2 лет.
"В качестве аргумента приводится также то, что стартовавший с текущих значений предыдущий год отметился в итоге самыми сильными за 20 лет магнитными бурями и вспышками уровня близкого к X10", – сказано в сообщении.
При этом подчеркивается, что двойной пик является частым, но не обязательным признаком цикла солнечной активности. Поэтому показательным станет уровень солнечной активности осенью.
Самые сильные вспышки уровня M4.5 произошли на Солнце 25 августа и 26 августа, 28 августа Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек, 29 числа в течение суток было зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе пять событий сильного уровня M. Событие M2.7 от 30 августа, после которого был зарегистрирован выброс плазмы в сторону Земли, произошло в ночь с 1 на 2 сентября и вызвало полярные сияния над территорией страны.
