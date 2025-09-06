https://crimea.ria.ru/20250906/legkaya-promyshlennost-v-krymu-i-rossii-kurs-na-samodostatochnost-1149237757.html

Легкая промышленность в Крыму и России: курс на самодостаточность

Легкая промышленность в Крыму и России: курс на самодостаточность

2025-09-06

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Крымская легкая промышленность переживает этап становления и поиска новых форматов работы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявили модельер-дизайнер одежды, член Ассоциации фешн и бьюти-индустрии Сильвериюш Станиславски и дизайнер и модельер, руководитель студии текстильного дизайна в Ялте Марина Генералова.По словам последней, несмотря на сложности с импортом тканей и фурнитуры после 2014 года, региональные дизайнеры уверены: именно это стало стимулом к развитию и открытию новых горизонтов.Сегодня в Крыму есть запрос на собственные ткани, фурнитуру и технологии. По словам дизайнеров, объединение производителей и модельеров позволит заявить о себе мощнее и сформировать рынок под лозунгом "Сделано в Крыму".Общая ситуация в российской легкой промышленности также меняется. Станиславски отметил, что уход зарубежных брендов и поставщиков дал шанс отечественным компаниям выйти из тени."Наши производители начинают развиваться, так же, как и дизайнеры. Себестоимость продукции падает, а качество растет. Россия становится конкурентоспособной даже по отношению к Европе", – пояснил он.Главным вызовом эксперты называют нехватку кадров."Если мы не будем развивать молодых специалистов, то это будет печально. Дизайнер должен уметь все: от рисунка до пошива. Это звание, которое предполагает полный цикл", – подчеркнул Станиславски.Таким образом, по мнению дизайнеров, легкая промышленность в Крыму и России движется к самодостаточности. Они считают, что именно сочетание собственных производственных мощностей, кадровой подготовки и творческого потенциала позволит стране стать лидером в этой отрасли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процентаПромышленная кооперация: Крым будет сотрудничать с новыми регионами РФВ Крыму нарастили объем выращенной аквакультуры

