Легкая промышленность в Крыму и России: курс на самодостаточность

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Крымская легкая промышленность переживает этап становления и поиска новых форматов работы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявили модельер-дизайнер одежды, член Ассоциации фешн и бьюти-индустрии Сильвериюш Станиславски и дизайнер и модельер, руководитель студии текстильного дизайна в Ялте Марина Генералова.По словам последней, несмотря на сложности с импортом тканей и фурнитуры после 2014 года, региональные дизайнеры уверены: именно это стало стимулом к развитию и открытию новых горизонтов.Сегодня в Крыму есть запрос на собственные ткани, фурнитуру и технологии. По словам дизайнеров, объединение производителей и модельеров позволит заявить о себе мощнее и сформировать рынок под лозунгом "Сделано в Крыму".Общая ситуация в российской легкой промышленности также меняется. Станиславски отметил, что уход зарубежных брендов и поставщиков дал шанс отечественным компаниям выйти из тени."Наши производители начинают развиваться, так же, как и дизайнеры. Себестоимость продукции падает, а качество растет. Россия становится конкурентоспособной даже по отношению к Европе", – пояснил он.Главным вызовом эксперты называют нехватку кадров."Если мы не будем развивать молодых специалистов, то это будет печально. Дизайнер должен уметь все: от рисунка до пошива. Это звание, которое предполагает полный цикл", – подчеркнул Станиславски.Таким образом, по мнению дизайнеров, легкая промышленность в Крыму и России движется к самодостаточности. Они считают, что именно сочетание собственных производственных мощностей, кадровой подготовки и творческого потенциала позволит стране стать лидером в этой отрасли.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым.
Крымская легкая промышленность переживает этап становления и поиска новых форматов работы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
заявили модельер-дизайнер одежды, член Ассоциации фешн и бьюти-индустрии Сильвериюш Станиславски и дизайнер и модельер, руководитель студии текстильного дизайна в Ялте Марина Генералова.
По словам последней, несмотря на сложности с импортом тканей и фурнитуры после 2014 года, региональные дизайнеры уверены: именно это стало стимулом к развитию и открытию новых горизонтов.
"Когда привычные каналы закупки прекратились, сразу начинает работать мозг, творческий потенциал. Появляются новые пути, открываются возможности. Да, Китай и Индия – хорошо, но ждать долго. А если делать небольшими партиями самим – это эксклюзив. А Крым – это эксклюзив", – рассказала Генералова.
Сегодня в Крыму есть запрос на собственные ткани, фурнитуру и технологии. По словам дизайнеров, объединение производителей и модельеров позволит заявить о себе мощнее и сформировать рынок под лозунгом "Сделано в Крыму".
Общая ситуация в российской легкой промышленности также меняется. Станиславски отметил, что уход зарубежных брендов и поставщиков дал шанс отечественным компаниям выйти из тени.
"Наши производители начинают развиваться, так же, как и дизайнеры. Себестоимость продукции падает, а качество растет. Россия становится конкурентоспособной даже по отношению к Европе", – пояснил он.
Главным вызовом эксперты называют нехватку кадров.
"Если мы не будем развивать молодых специалистов, то это будет печально. Дизайнер должен уметь все: от рисунка до пошива. Это звание, которое предполагает полный цикл", – подчеркнул Станиславски.
Таким образом, по мнению дизайнеров, легкая промышленность в Крыму и России движется к самодостаточности. Они считают, что именно сочетание собственных производственных мощностей, кадровой подготовки и творческого потенциала позволит стране стать лидером в этой отрасли.
