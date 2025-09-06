Рейтинг@Mail.ru
Легкая промышленность в Крыму и России: курс на самодостаточность - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250906/legkaya-promyshlennost-v-krymu-i-rossii-kurs-na-samodostatochnost-1149237757.html
Легкая промышленность в Крыму и России: курс на самодостаточность
Легкая промышленность в Крыму и России: курс на самодостаточность - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Легкая промышленность в Крыму и России: курс на самодостаточность
Крымская легкая промышленность переживает этап становления и поиска новых форматов работы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявили модельер-дизайнер... РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T08:28
2025-09-06T08:28
крым
новости крыма
промышленность в крыму
дизайн
одежда
игорь чемоданов
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149233672_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_505b693a2ce230651b5b3d63b98b4657.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Крымская легкая промышленность переживает этап становления и поиска новых форматов работы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявили модельер-дизайнер одежды, член Ассоциации фешн и бьюти-индустрии Сильвериюш Станиславски и дизайнер и модельер, руководитель студии текстильного дизайна в Ялте Марина Генералова.По словам последней, несмотря на сложности с импортом тканей и фурнитуры после 2014 года, региональные дизайнеры уверены: именно это стало стимулом к развитию и открытию новых горизонтов.Сегодня в Крыму есть запрос на собственные ткани, фурнитуру и технологии. По словам дизайнеров, объединение производителей и модельеров позволит заявить о себе мощнее и сформировать рынок под лозунгом "Сделано в Крыму".Общая ситуация в российской легкой промышленности также меняется. Станиславски отметил, что уход зарубежных брендов и поставщиков дал шанс отечественным компаниям выйти из тени."Наши производители начинают развиваться, так же, как и дизайнеры. Себестоимость продукции падает, а качество растет. Россия становится конкурентоспособной даже по отношению к Европе", – пояснил он.Главным вызовом эксперты называют нехватку кадров."Если мы не будем развивать молодых специалистов, то это будет печально. Дизайнер должен уметь все: от рисунка до пошива. Это звание, которое предполагает полный цикл", – подчеркнул Станиславски.Таким образом, по мнению дизайнеров, легкая промышленность в Крыму и России движется к самодостаточности. Они считают, что именно сочетание собственных производственных мощностей, кадровой подготовки и творческого потенциала позволит стране стать лидером в этой отрасли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процентаПромышленная кооперация: Крым будет сотрудничать с новыми регионами РФВ Крыму нарастили объем выращенной аквакультуры
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149233672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c092a8c858a6988d1c0b499442afe207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, промышленность в крыму, дизайн, одежда, игорь чемоданов, мнения
Легкая промышленность в Крыму и России: курс на самодостаточность

Уход западных брендов открыл новые возможности для легкой промышленности России – эксперт

08:28 06.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДизайнер и модельер, руководитель студии текстильного дизайна г. Ялта Марина Генералова
Дизайнер и модельер, руководитель студии текстильного дизайна г. Ялта Марина Генералова - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Крымская легкая промышленность переживает этап становления и поиска новых форматов работы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявили модельер-дизайнер одежды, член Ассоциации фешн и бьюти-индустрии Сильвериюш Станиславски и дизайнер и модельер, руководитель студии текстильного дизайна в Ялте Марина Генералова.
По словам последней, несмотря на сложности с импортом тканей и фурнитуры после 2014 года, региональные дизайнеры уверены: именно это стало стимулом к развитию и открытию новых горизонтов.
"Когда привычные каналы закупки прекратились, сразу начинает работать мозг, творческий потенциал. Появляются новые пути, открываются возможности. Да, Китай и Индия – хорошо, но ждать долго. А если делать небольшими партиями самим – это эксклюзив. А Крым – это эксклюзив", – рассказала Генералова.
Сегодня в Крыму есть запрос на собственные ткани, фурнитуру и технологии. По словам дизайнеров, объединение производителей и модельеров позволит заявить о себе мощнее и сформировать рынок под лозунгом "Сделано в Крыму".
Общая ситуация в российской легкой промышленности также меняется. Станиславски отметил, что уход зарубежных брендов и поставщиков дал шанс отечественным компаниям выйти из тени.
"Наши производители начинают развиваться, так же, как и дизайнеры. Себестоимость продукции падает, а качество растет. Россия становится конкурентоспособной даже по отношению к Европе", – пояснил он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЧлен Ассоциации фешн и бьюти-индустрии Сильвериюш Станиславски
Современная Россия как центр мировой моды - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Член Ассоциации фешн и бьюти-индустрии Сильвериюш Станиславски
Главным вызовом эксперты называют нехватку кадров.
"Если мы не будем развивать молодых специалистов, то это будет печально. Дизайнер должен уметь все: от рисунка до пошива. Это звание, которое предполагает полный цикл", – подчеркнул Станиславски.
Таким образом, по мнению дизайнеров, легкая промышленность в Крыму и России движется к самодостаточности. Они считают, что именно сочетание собственных производственных мощностей, кадровой подготовки и творческого потенциала позволит стране стать лидером в этой отрасли.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процента
Промышленная кооперация: Крым будет сотрудничать с новыми регионами РФ
В Крыму нарастили объем выращенной аквакультуры
 
КрымНовости КрымаПромышленность в КрымуДизайнОдеждаИгорь ЧемодановМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06В Новороссийске горит мусорный полигон
09:43ВСУ убили двух пенсионеров на трассе в Херсонской области
09:16В России усилят борьбу с фейками о выборах
08:28Легкая промышленность в Крыму и России: курс на самодостаточность
07:52Зеленский ответил на предложение приехать в Москву
07:1614 беспилотников сбили над Черным морем
07:07Крымский мост: растет очередь с двух сторон
00:01Лето в Крыму продолжается: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
23:52Трамп обозначил роль Европы в гарантиях безопасности для Украины
23:39Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны
23:36Севморзавод будет работать и развиваться - Развожаев
23:2510 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
23:03Задымление в Третьяковской галерее - что известно
22:45Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушили
22:40Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить
22:33Выступление Путина на ВЭФ и катера ВСУ в Черном море: главное за день
22:14Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах Украины
22:02В Севастополе закрыли рейд
21:52Новое землетрясение произошло в Афганистане
Лента новостейМолния