Рейтинг@Mail.ru
В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процента - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250903/v-krymu-indeks-promyshlennogo-proizvodstva-sostavil-pochti-102-protsenta-1149172906.html
В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процента
В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процента - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процента
Индекс промышленного производства по Крыму за полгода вырос и составил почти 102 процента. Об этом на заседании сообщил министр промышленности Анушаван... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T14:08
2025-09-03T14:08
новости
крым
новости крыма
промышленность в крыму
экономика
экономика крыма
государственный совет рк (госсовет)
анушаван агаджанян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148366079_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_327a51c9d55459a1ced4b89540bdaddf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Индекс промышленного производства по Крыму за полгода вырос и составил почти 102 процента. Об этом на заседании сообщил министр промышленности Анушаван Агаджанян, пишет официальный Telegram-канал Госсовета Республики Крым.Профильный министр отметил, что роста производства удалось достичь за счет успешной работы предприятий машиностроения, химпрома и предприятий "оборонки".Кроме того, промышленные предприятия вместе с крымскими вузами активно участвуют в разработке программы "Научно-технологический суверенитет Республики Крым". К внедрению планируются инновационные разработки крымских ученых, реализованные на крымских промышленных предприятиях, разрабатываются меры поддержки данного направления, сообщил он.В ходе заседания комитета Госсовета РК по промышленности, торговле и предпринимательству под председательством Оксаны Доброрез, глава регионального минпрома также рассказал о введенном в эксплуатацию индустриальном парке "Феодосия", где на предприятиях будут созданы более 1300 рабочих мест, и о том, что в Крыму появился первый в России парфюмерно-косметический кластер, участниками которого стали 12 крымских компаний.Как ранее рассказала заместитель генерального директора, глава департамента инвестиционного развития АО "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова, к работе на площадках индустриального парка "Феодосия" уже готовы приступить десять резидентов – договоры с ними начнут подписывать в сентябре. Индустриальный парк "Феодосия" презентовали в мае 2025 года в рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым" в Ялте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Промышленная кооперация: Крым будет сотрудничать с новыми регионами РФИнвестиции в Крым – какие направления необходимо наращиватьВ Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ваты
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148366079_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_72884f1a86271c1f3bfc3f8f5cd5c057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, новости крыма, промышленность в крыму, экономика, экономика крыма, государственный совет рк (госсовет), анушаван агаджанян
В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процента

Индекс промышленного производства по Крыму за полгода вырос и составил 101,8 % - власти

14:08 03.09.2025
 
Симферополь. Города Крыма
Симферополь. Города Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Индекс промышленного производства по Крыму за полгода вырос и составил почти 102 процента. Об этом на заседании сообщил министр промышленности Анушаван Агаджанян, пишет официальный Telegram-канал Госсовета Республики Крым.

"Индекс промышленного производства по Республике Крым за шесть месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 101,8%", - говорится в сообщении.

Профильный министр отметил, что роста производства удалось достичь за счет успешной работы предприятий машиностроения, химпрома и предприятий "оборонки".
Кроме того, промышленные предприятия вместе с крымскими вузами активно участвуют в разработке программы "Научно-технологический суверенитет Республики Крым". К внедрению планируются инновационные разработки крымских ученых, реализованные на крымских промышленных предприятиях, разрабатываются меры поддержки данного направления, сообщил он.
В ходе заседания комитета Госсовета РК по промышленности, торговле и предпринимательству под председательством Оксаны Доброрез, глава регионального минпрома также рассказал о введенном в эксплуатацию индустриальном парке "Феодосия", где на предприятиях будут созданы более 1300 рабочих мест, и о том, что в Крыму появился первый в России парфюмерно-косметический кластер, участниками которого стали 12 крымских компаний.
Как ранее рассказала заместитель генерального директора, глава департамента инвестиционного развития АО "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова, к работе на площадках индустриального парка "Феодосия" уже готовы приступить десять резидентов – договоры с ними начнут подписывать в сентябре. Индустриальный парк "Феодосия" презентовали в мае 2025 года в рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым" в Ялте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Промышленная кооперация: Крым будет сотрудничать с новыми регионами РФ
Инвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать
В Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ваты
 
НовостиКрымНовости КрымаПромышленность в КрымуЭкономикаЭкономика КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)Анушаван Агаджанян
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Второй этап программы "Земский работник культуры" стартует в Крыму
15:32"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС
14:54Новости СВО: Киев потерял десятки складов и тысячи солдат за сутки
14:37Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мосту в Керчи - ВИДЕО
14:08В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процента
14:00Пять поездов в направлении Крыма задерживаются из-за ЧП под Ростовом
13:50ВТБ поддержит программу сохранения исчезающих диких животных России
13:42Реконструкция очистных в Малом Маяке выходит на завершающий этап
13:34В Крыму увеличивают площадь орошаемых земель - какие меры принимаются
13:26Удар по Украине сегодня: уничтожена топливная инфраструктура
13:14"Движение первых" и "Волонтеры Победы" попали под санкции Британии
13:05Крымский мост сейчас - обстановка на 13 часов
12:41На программы льготной ипотеки в РФ дополнительно выделили 100 миллиардов
12:38Встреча лидеров России и Конго – Путин назвал приоритет РФ в Африке
12:32В Крыму началась уборка технических сортов винограда – что с урожаем
12:22В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки
12:13ВТБ более чем втрое расширит географию выездного сервиса
12:02Неизвестные расстреляли из пистолета семью в Крыму – начата проверка
11:51Шпион Киева получил пожизненное за координацию атаки ВСУ по Токмаку
11:30Когда достроят водопровод к Петровским скалам в Симферополе
Лента новостейМолния