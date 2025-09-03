В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процента

https://crimea.ria.ru/20250903/v-krymu-indeks-promyshlennogo-proizvodstva-sostavil-pochti-102-protsenta-1149172906.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Индекс промышленного производства по Крыму за полгода вырос и составил почти 102 процента. Об этом на заседании сообщил министр промышленности Анушаван Агаджанян, пишет официальный Telegram-канал Госсовета Республики Крым.Профильный министр отметил, что роста производства удалось достичь за счет успешной работы предприятий машиностроения, химпрома и предприятий "оборонки".Кроме того, промышленные предприятия вместе с крымскими вузами активно участвуют в разработке программы "Научно-технологический суверенитет Республики Крым". К внедрению планируются инновационные разработки крымских ученых, реализованные на крымских промышленных предприятиях, разрабатываются меры поддержки данного направления, сообщил он.В ходе заседания комитета Госсовета РК по промышленности, торговле и предпринимательству под председательством Оксаны Доброрез, глава регионального минпрома также рассказал о введенном в эксплуатацию индустриальном парке "Феодосия", где на предприятиях будут созданы более 1300 рабочих мест, и о том, что в Крыму появился первый в России парфюмерно-косметический кластер, участниками которого стали 12 крымских компаний.Как ранее рассказала заместитель генерального директора, глава департамента инвестиционного развития АО "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова, к работе на площадках индустриального парка "Феодосия" уже готовы приступить десять резидентов – договоры с ними начнут подписывать в сентябре. Индустриальный парк "Феодосия" презентовали в мае 2025 года в рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым" в Ялте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Промышленная кооперация: Крым будет сотрудничать с новыми регионами РФИнвестиции в Крым – какие направления необходимо наращиватьВ Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ваты

