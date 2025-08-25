https://crimea.ria.ru/20250825/promyshlennaya-kooperatsiya-krym-budet-sotrudnichat-s-novymi-regionami-rf-1148975307.html
Промышленная кооперация: Крым будет сотрудничать с новыми регионами РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Минпромторг Крыма подписал с аналогичными министерствами Запорожской области, ДНР и ЛНР соглашения о развитии кооперационных связей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, уточив, что соответствующие договоренности достигнуты в ходе двухдневной стажировки в Ростове-на-Дону в рамках программы "Федеральная практика".Глава Крыма поблагодарил коллег и руководство Минпромторга России за оказанную помощь и поддержку.По информации Аксенова, в стажировке, которая прошла в Ростове-на-Дону, участвовали свыше 400 представителей органов исполнительной власти, институтов развития и бизнес-сообщества из 14 регионов. В рамках мероприятия были затронуты вопросы региональной промышленной политики, развития промышленной инфраструктуры, а также меры поддержки в рамках нацпроектов технологического лидерства.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель генерального директора – директор департамента инвестиционного развития АО "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова рассказала, что за десять лет Крым заключил около трехсот договоров с инвесторами на сумму почти 700 миллиардов рублей, но республике все еще не хватает проектов в промышленном производстве и реальном секторе экономики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательностиСколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчасИндустриальный парк "Феодосия": какие инвесторы зайдут сюда и когда
