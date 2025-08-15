https://crimea.ria.ru/20250815/v-krymu-narastili-obem-vyraschennoy-akvakultury--1148733371.html

В Крыму нарастили объем выращенной аквакультуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на 15 процентов (по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом) вырос объем произведенной аквакультуры - рыбы и моллюсков, он составил три тысячи тонн. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.В Крыму насчитывается 137 рыбных и мидийно-устричных хозяйств, рассказали в минсельхозе, уточнив, что устрицы и мидии выращивают на 25 фермах, а форель - на одиннадцати.За указанный период произведено 2750 тонн товарной рыбы, 250 тонн рыбопосадочного материала.Так, мидии, устрицы и форель выращивают в акватории Черного моря (Ялта, Судак, Евпатория, Сакский и Черноморский районы), а также в озерах Донузлав и Панское. Больше всего за период с января по март в регионе вырастили мидий - 912 тонн, а также 140 тонн устрицы и 127 тонн форели. На внутреннем рынке продано восемь тонн устрицы, девять тонн мидии и 34 тонны форели.Также в профильном ведомстве отметили, что в этом году предприятия аквакультуры получили субсидии на сумму свыше шести миллионов рублей в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства региона.Ранее сообщалось, что правительство РФ направит более 240 млн рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкойПервый в истории: в Севастополе создают устричный питомникУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута

