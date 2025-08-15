Рейтинг@Mail.ru
В Крыму нарастили объем выращенной аквакультуры - РИА Новости Крым, 15.08.2025
В Крыму нарастили объем выращенной аквакультуры
крым, новости крыма, минсельхоз крыма, рыбы, рыбный промысел в крыму, промышленность в крыму
В Крыму нарастили объем выращенной аквакультуры

10:24 15.08.2025 (обновлено: 10:50 15.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на 15 процентов (по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом) вырос объем произведенной аквакультуры - рыбы и моллюсков, он составил три тысячи тонн. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

"По данным за первый квартал 2025 года, объем выращенной аквакультуры, включая рыбопосадочный материал, составил 3000 тонн — это на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении.

В Крыму насчитывается 137 рыбных и мидийно-устричных хозяйств, рассказали в минсельхозе, уточнив, что устрицы и мидии выращивают на 25 фермах, а форель - на одиннадцати.
За указанный период произведено 2750 тонн товарной рыбы, 250 тонн рыбопосадочного материала.

"Рост производства наблюдается по всем ключевым направлениям: карп – 820 тонн (+12%); амур белый – 247 тонн (+24%); толстолобик белый – 448 тонн (+19%); моллюски – 912 тонн (+12%)" - отмечено в тексте.

Так, мидии, устрицы и форель выращивают в акватории Черного моря (Ялта, Судак, Евпатория, Сакский и Черноморский районы), а также в озерах Донузлав и Панское. Больше всего за период с января по март в регионе вырастили мидий - 912 тонн, а также 140 тонн устрицы и 127 тонн форели. На внутреннем рынке продано восемь тонн устрицы, девять тонн мидии и 34 тонны форели.
Также в профильном ведомстве отметили, что в этом году предприятия аквакультуры получили субсидии на сумму свыше шести миллионов рублей в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства региона.
Ранее сообщалось, что правительство РФ направит более 240 млн рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях.
