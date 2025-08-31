Рейтинг@Mail.ru
На Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗ - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250831/na-kubani-oprovergli-feyk-ob-otmene-lineek-1-sentyabrya-iz-za-pozhara-na-npz-1149104084.html
На Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗ
На Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗ - РИА Новости Крым, 31.08.2025
На Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗ
В Краснодарском крае опровергли фейк о якобы отмене торжественных линеек 1 сентября в школах из-за пожара на Краснодарском НПЗ. Опровержение недостоверной... РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T15:06
2025-08-31T15:06
фейк
кубань
краснодарский край
1 сентября
пожар
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк о якобы отмене торжественных линеек 1 сентября в школах из-за пожара на Краснодарском НПЗ. Опровержение недостоверной информации опубликовали в оперштабе региона.Специалисты пояснили, что в злоумышленники в Telegram создали фейковый канал, который полностью дублирует канал администрации Краснодарского края.В оперштабе уточнили, что в самом фейковом сообщении указано, что решение отменить линейки в школах основано на рекомендациях МЧС и экологов. Ни у ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ни у тем более экологов нет подобных полномочий.В ночь на субботу из-за падения обломков беспилотников загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре. Позже стало известно, что пожар на Краснодарском НПЗ потушили.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки беспилотников в Сочи. Власти города-курорта тоже не предпринимали таких мер. Информацию об эвакуации опровергли также в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов властиПодрыв автомобиля в Севастополе – что рассказали в полицииМВД РФ опровергло слухи о введении ограничения срока службы легковушек
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_46:0:1006:720_1920x0_80_0_0_27aa2c2bbff6f5ecde20cbe8a25e4413.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фейк, кубань, краснодарский край, 1 сентября, пожар, новости
На Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗ

На Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗ

15:06 31.08.2025
 
Фейк
Фейк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк о якобы отмене торжественных линеек 1 сентября в школах из-за пожара на Краснодарском НПЗ. Опровержение недостоверной информации опубликовали в оперштабе региона.
Специалисты пояснили, что в злоумышленники в Telegram создали фейковый канал, который полностью дублирует канал администрации Краснодарского края.
"В ложном канале разместили недостоверную информацию, якобы из-за пожара на Краснодарском НПЗ в близлежащих школах отменяют занятия и торжественные линейки 1 сентября. Это – фейк", – сказано в сообщении.
В оперштабе уточнили, что в самом фейковом сообщении указано, что решение отменить линейки в школах основано на рекомендациях МЧС и экологов. Ни у ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ни у тем более экологов нет подобных полномочий.
"Такие решения в подобном случае принимают другие службы. Также у поддельного аккаунта другое название", – добавили в сообщении.
В ночь на субботу из-за падения обломков беспилотников загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре. Позже стало известно, что пожар на Краснодарском НПЗ потушили.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки беспилотников в Сочи. Власти города-курорта тоже не предпринимали таких мер. Информацию об эвакуации опровергли также в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов власти
Подрыв автомобиля в Севастополе – что рассказали в полиции
МВД РФ опровергло слухи о введении ограничения срока службы легковушек
 
ФейкКубаньКраснодарский край1 сентябряПожарНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06На Украине хотят прекращения боев и компромиссов на переговорах - опрос
16:32Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае
16:20В Севастополе улицы в новом квартале назовут в честь погибшх героев СВО
15:40Вышла книга со стихами погибшего военкора Ростислава Журавлева
15:23Крымский мост сейчас - с двух сторон продолжает расти очередь
15:11Путин посетил торжественный прием для высоких гостей саммита ШОС
15:06На Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗ
14:44Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на Кубани
14:35Вечный огнь в Симферополе погасят на сутки – причина
14:30В Нижегородской области пять человек погибли от суррогатного алкоголя
14:26Путин приехал на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине
13:56"Железная бабушка" - легендарная Мария Колтакова умерла на 104 году жизни
13:20Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВО
12:55Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области
12:23Крымский мост сейчас: очередь растет с двух сторон
12:19Рейд в Севастополе открыт
12:08В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащих
11:38Лесные пожары в Геленджике потушены – губернатор
11:26Задержки рейсов в аэропорту Сочи: в авиагавани назвали причину
11:17В Севастополе перекрыли рейд
Лента новостейМолния