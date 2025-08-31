На Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗ
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк о якобы отмене торжественных линеек 1 сентября в школах из-за пожара на Краснодарском НПЗ. Опровержение недостоверной информации опубликовали в оперштабе региона.
Специалисты пояснили, что в злоумышленники в Telegram создали фейковый канал, который полностью дублирует канал администрации Краснодарского края.
"В ложном канале разместили недостоверную информацию, якобы из-за пожара на Краснодарском НПЗ в близлежащих школах отменяют занятия и торжественные линейки 1 сентября. Это – фейк", – сказано в сообщении.
В оперштабе уточнили, что в самом фейковом сообщении указано, что решение отменить линейки в школах основано на рекомендациях МЧС и экологов. Ни у ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ни у тем более экологов нет подобных полномочий.
"Такие решения в подобном случае принимают другие службы. Также у поддельного аккаунта другое название", – добавили в сообщении.
В ночь на субботу из-за падения обломков беспилотников загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре. Позже стало известно, что пожар на Краснодарском НПЗ потушили.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки беспилотников в Сочи. Власти города-курорта тоже не предпринимали таких мер. Информацию об эвакуации опровергли также в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.
