https://crimea.ria.ru/20250831/na-kubani-oprovergli-feyk-ob-otmene-lineek-1-sentyabrya-iz-za-pozhara-na-npz-1149104084.html

На Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗ

На Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗ - РИА Новости Крым, 31.08.2025

На Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗ

В Краснодарском крае опровергли фейк о якобы отмене торжественных линеек 1 сентября в школах из-за пожара на Краснодарском НПЗ. Опровержение недостоверной... РИА Новости Крым, 31.08.2025

2025-08-31T15:06

2025-08-31T15:06

2025-08-31T15:06

фейк

кубань

краснодарский край

1 сентября

пожар

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк о якобы отмене торжественных линеек 1 сентября в школах из-за пожара на Краснодарском НПЗ. Опровержение недостоверной информации опубликовали в оперштабе региона.Специалисты пояснили, что в злоумышленники в Telegram создали фейковый канал, который полностью дублирует канал администрации Краснодарского края.В оперштабе уточнили, что в самом фейковом сообщении указано, что решение отменить линейки в школах основано на рекомендациях МЧС и экологов. Ни у ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ни у тем более экологов нет подобных полномочий.В ночь на субботу из-за падения обломков беспилотников загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре. Позже стало известно, что пожар на Краснодарском НПЗ потушили.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки беспилотников в Сочи. Власти города-курорта тоже не предпринимали таких мер. Информацию об эвакуации опровергли также в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов властиПодрыв автомобиля в Севастополе – что рассказали в полицииМВД РФ опровергло слухи о введении ограничения срока службы легковушек

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейк, кубань, краснодарский край, 1 сентября, пожар, новости