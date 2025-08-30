https://crimea.ria.ru/20250830/v-krasnodare-potushili-pozhar-na-npz-posle-ataki-bespilotnikov-1149084626.html
В Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников
В Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников
2025-08-30T10:42
2025-08-30T10:42
2025-08-30T10:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Пожар на Краснодарском НПЗ, возникший после падения обломков беспилотников, потушили. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.В ночь на субботу из-за падения обломков беспилотников загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре.По информации Центра озеленения и экологии, после пожара на НПЗ загрязнения окружающей среды нет, подчеркнули в оперштабе.И проинформировали, что осле ночной атаки украинских беспилотников в городе продолжают обследование близлежащих к НПЗ домов. Зафиксировано повреждение более 20 оконных рам. Также незначительно пострадал фасад ТРЦ "Сити-центр".В четверг после атаки БПЛА пожар произошел на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском Краснодарского края. Кроме того, в Геленджике в районе села Криница после падения обломков вражеского дрона произошел пожар в лесном массиве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
