В Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 30.08.2025
В Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников
В Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 30.08.2025
В Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников
Пожар на Краснодарском НПЗ, возникший после падения обломков беспилотников, потушили. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T10:42
2025-08-30T10:42
краснодар
новости
происшествия
нпз
кубань
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Пожар на Краснодарском НПЗ, возникший после падения обломков беспилотников, потушили. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.В ночь на субботу из-за падения обломков беспилотников загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре.По информации Центра озеленения и экологии, после пожара на НПЗ загрязнения окружающей среды нет, подчеркнули в оперштабе.И проинформировали, что осле ночной атаки украинских беспилотников в городе продолжают обследование близлежащих к НПЗ домов. Зафиксировано повреждение более 20 оконных рам. Также незначительно пострадал фасад ТРЦ "Сити-центр".В четверг после атаки БПЛА пожар произошел на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском Краснодарского края. Кроме того, в Геленджике в районе села Криница после падения обломков вражеского дрона произошел пожар в лесном массиве.
краснодар
кубань
краснодар, новости, происшествия, нпз, кубань, пожар, беспилотник (бпла, дрон)
В Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников

Пожар на НПЗ в Краснодаре после атаки беспилотников потушили

10:42 30.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Пожар на Краснодарском НПЗ, возникший после падения обломков беспилотников, потушили. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
В ночь на субботу из-за падения обломков беспилотников загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре.
"Пожар на Краснодарском НПЗ ликвидировали. На нефтеперерабатывающем заводе продолжают работы по ликвидации последствий", – сказано в сообщении.
По информации Центра озеленения и экологии, после пожара на НПЗ загрязнения окружающей среды нет, подчеркнули в оперштабе.
И проинформировали, что осле ночной атаки украинских беспилотников в городе продолжают обследование близлежащих к НПЗ домов. Зафиксировано повреждение более 20 оконных рам. Также незначительно пострадал фасад ТРЦ "Сити-центр".
В четверг после атаки БПЛА пожар произошел на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском Краснодарского края. Кроме того, в Геленджике в районе села Криница после падения обломков вражеского дрона произошел пожар в лесном массиве.
КраснодарНовостиПроисшествияНПЗКубаньПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
