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МВД РФ опровергло слухи о введении ограничения срока службы легковушек
МВД РФ опровергло слухи о введении ограничения срока службы легковушек - РИА Новости Крым, 04.08.2025
МВД РФ опровергло слухи о введении ограничения срока службы легковушек
В МВД России опровергли слухи о введении ведомством ограничения срока службы легковых автомобилей до 30 лет. Об этом сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T22:30
2025-08-04T22:30
2025-08-04T22:42
новости
автомобиль
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В МВД России опровергли слухи о введении ведомством ограничения срока службы легковых автомобилей до 30 лет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она отметила, что МВД выступает категорически против подобных ограничений в принципе."Вся информация о законодательных инициативах Министерства публикуется на наших официальных ресурсах", – подчеркнула официальный представитель ведомства.Ранее сегодня на Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах.В на днях МВД России опровергло слухи о введении срока уведомления ГАИ при смене прописки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодарском крае опровергли фейк об отключении сотовой связиНа Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атакиВ Керчи мужчину обвиняют в распространении фейков об армии России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, автомобиль, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фейк
МВД РФ опровергло слухи о введении ограничения срока службы легковушек
МВД России опровергло слухи о введении ограничения срока службы легковых авто
22:30 04.08.2025 (обновлено: 22:42 04.08.2025)