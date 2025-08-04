https://crimea.ria.ru/20250804/mvd-rf-oproverglo-slukhi-o-vvedenii-ogranicheniya-sroka-sluzhby-legkovushek-1148487867.html

МВД РФ опровергло слухи о введении ограничения срока службы легковушек

МВД РФ опровергло слухи о введении ограничения срока службы легковушек - РИА Новости Крым, 04.08.2025

МВД РФ опровергло слухи о введении ограничения срока службы легковушек

В МВД России опровергли слухи о введении ведомством ограничения срока службы легковых автомобилей до 30 лет. Об этом сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T22:30

2025-08-04T22:30

2025-08-04T22:42

новости

автомобиль

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В МВД России опровергли слухи о введении ведомством ограничения срока службы легковых автомобилей до 30 лет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она отметила, что МВД выступает категорически против подобных ограничений в принципе."Вся информация о законодательных инициативах Министерства публикуется на наших официальных ресурсах", – подчеркнула официальный представитель ведомства.Ранее сегодня на Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах.В на днях МВД России опровергло слухи о введении срока уведомления ГАИ при смене прописки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодарском крае опровергли фейк об отключении сотовой связиНа Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атакиВ Керчи мужчину обвиняют в распространении фейков об армии России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, автомобиль, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фейк