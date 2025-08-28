https://crimea.ria.ru/20250828/podryv-avtomobilya-v-sevastopole--chto-rasskazali-v-politsii-1149054691.html

Подрыв автомобиля в Севастополе – что рассказали в полиции

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Информация о подрыве автомобиля в Севастополе не соответствует действительности. Очередной фейк в четверг опровергла пресс-служба полиции города.Ранее в нескольких Telegram-каналах распространилась информация о том, что в районе дома № 33-а по улице Вакуленчука в Севастополе произошел подрыв либо поджог автомобиля.В результате обследования территорий правоохранители не выявили каких-либо происшествий, связанных с возгоранием транспортных средств.В последнее врем недостоверная информация все чаще распространяется в мессенджерах и интернете. Так, ранее украинские паблики распространяли "документ" о якобы перекрытии всех дорог Крыма. В МВД России ранее опровергли слухи о введении ведомством ограничения срока службы легковых автомобилей до 30 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карантин по бешенству в Краснодарском крае: власти опровергли фейкМошенники рассылают сообщения от имени мэра ЯлтыВ Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию

