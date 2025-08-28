Рейтинг@Mail.ru
Подрыв автомобиля в Севастополе – что рассказали в полиции
https://crimea.ria.ru/20250828/podryv-avtomobilya-v-sevastopole--chto-rasskazali-v-politsii-1149054691.html
Подрыв автомобиля в Севастополе – что рассказали в полиции
Подрыв автомобиля в Севастополе – что рассказали в полиции - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Подрыв автомобиля в Севастополе – что рассказали в полиции
Информация о подрыве автомобиля в Севастополе не соответствует действительности. Очередной фейк в четверг опровергла пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Информация о подрыве автомобиля в Севастополе не соответствует действительности. Очередной фейк в четверг опровергла пресс-служба полиции города.Ранее в нескольких Telegram-каналах распространилась информация о том, что в районе дома № 33-а по улице Вакуленчука в Севастополе произошел подрыв либо поджог автомобиля.В результате обследования территорий правоохранители не выявили каких-либо происшествий, связанных с возгоранием транспортных средств.В последнее врем недостоверная информация все чаще распространяется в мессенджерах и интернете. Так, ранее украинские паблики распространяли "документ" о якобы перекрытии всех дорог Крыма. В МВД России ранее опровергли слухи о введении ведомством ограничения срока службы легковых автомобилей до 30 лет.
Подрыв автомобиля в Севастополе – что рассказали в полиции

Информацию о подрыве автомобиля в Севастополе опровергли в полиции

18:31 28.08.2025
 
© Полиция СевастополяИнформацию о подрыве авто в Севастополе опровергли в полиции
Информацию о подрыве авто в Севастополе опровергли в полиции
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Информация о подрыве автомобиля в Севастополе не соответствует действительности. Очередной фейк в четверг опровергла пресс-служба полиции города.
Ранее в нескольких Telegram-каналах распространилась информация о том, что в районе дома № 33-а по улице Вакуленчука в Севастополе произошел подрыв либо поджог автомобиля.
"В ходе выезда сотрудников следственно-оперативной группы ОМВД России по Гагаринскому району на указанную местность установлено, что распространяемая информация не соответствует действительности", – сообщили в полиции.
В результате обследования территорий правоохранители не выявили каких-либо происшествий, связанных с возгоранием транспортных средств.
В последнее врем недостоверная информация все чаще распространяется в мессенджерах и интернете. Так, ранее украинские паблики распространяли "документ" о якобы перекрытии всех дорог Крыма. В МВД России ранее опровергли слухи о введении ведомством ограничения срока службы легковых автомобилей до 30 лет.
