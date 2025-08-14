На Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов власти

https://crimea.ria.ru/20250814/na-kubani-oprovergli-feyk-ob-uvolnenii-pensionerov-iz-organov-vlasti-1148715572.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк об увольнении всех сотрудников органов власти пенсионного возраста, на место которых будут трудоустраивать ветеранов спецоперации. Об этом сообщили в оперштабе региона."Внимание, фейк! В адрес органов исполнительной власти региона и СМИ рассылают фото документа, якобы губернатор Краснодарского края подписал постановление о создании списков на увольнение всех сотрудников органов власти пенсионного возраста, на место которых надо будет трудоустроить ветеранов СВО", – сказано в сообщении.В оперштабе обратили внимание, что в документе содержатся конкретные указания: "собрать информацию", "подготовить перечень", "подготовить бланки". Такие формулировки не используются в нормативной документации. Это – просторечные выражения, которые не применяют при создании юридических документов.Отмечается также наличие многочисленных грубых нарушений инструкции по делопроизводству. Например, в первом пункте при упоминании министерства труда и соцразвития отсутствует фамилия ответственного. Кроме того, документ опубликован с подписью и печатью. Согласно требованиям делопроизводства и действующему законодательству копии правового акта публикуются только с печатью управления делами.Накануне сообщалось, что украинские паблики распространяют "документ" о якобы перекрытии всех дорог Крыма на период с 13 до 18 августа. Информация об этом – очередной фейк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогахСтарая песня о главном: зачем СБУ запустила новый фейк о Крымском мостеВ Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк об увольнении всех сотрудников органов власти пенсионного возраста, на место которых будут трудоустраивать ветеранов спецоперации. Об этом сообщили в оперштабе региона.
"Внимание, фейк! В адрес органов исполнительной власти региона и СМИ рассылают фото документа, якобы губернатор Краснодарского края подписал постановление о создании списков на увольнение всех сотрудников органов власти пенсионного возраста, на место которых надо будет трудоустроить ветеранов СВО", – сказано в сообщении.
В оперштабе обратили внимание, что в документе содержатся конкретные указания: "собрать информацию", "подготовить перечень", "подготовить бланки". Такие формулировки не используются в нормативной документации. Это – просторечные выражения, которые не применяют при создании юридических документов.
Отмечается также наличие многочисленных грубых нарушений инструкции по делопроизводству. Например, в первом пункте при упоминании министерства труда и соцразвития отсутствует фамилия ответственного. Кроме того, документ опубликован с подписью и печатью. Согласно требованиям делопроизводства и действующему законодательству копии правового акта публикуются только с печатью управления делами.
"Весь этот фальшивый документ – циничный фейк, направленный на то, чтобы столкнуть интересы гражданских служащих и участников СВО и их семей. В Краснодарском крае идет системная работа по помощи ветеранам специальной военной операции", – добавили в сообщении.
Накануне сообщалось, что украинские паблики распространяют "документ" о якобы перекрытии всех дорог Крыма на период с 13 до 18 августа. Информация об этом – очередной фейк
.
