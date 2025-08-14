Рейтинг@Mail.ru
На Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов власти - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250814/na-kubani-oprovergli-feyk-ob-uvolnenii-pensionerov-iz-organov-vlasti-1148715572.html
На Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов власти
На Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов власти - РИА Новости Крым, 14.08.2025
На Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов власти
В Краснодарском крае опровергли фейк об увольнении всех сотрудников органов власти пенсионного возраста, на место которых будут трудоустраивать ветеранов... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T13:15
2025-08-14T13:11
фейк
краснодарский край
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/10/1145739964_0:212:1200:887_1920x0_80_0_0_01504f2d7eb28ce1e9594bbc8fc55966.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк об увольнении всех сотрудников органов власти пенсионного возраста, на место которых будут трудоустраивать ветеранов спецоперации. Об этом сообщили в оперштабе региона."Внимание, фейк! В адрес органов исполнительной власти региона и СМИ рассылают фото документа, якобы губернатор Краснодарского края подписал постановление о создании списков на увольнение всех сотрудников органов власти пенсионного возраста, на место которых надо будет трудоустроить ветеранов СВО", – сказано в сообщении.В оперштабе обратили внимание, что в документе содержатся конкретные указания: "собрать информацию", "подготовить перечень", "подготовить бланки". Такие формулировки не используются в нормативной документации. Это – просторечные выражения, которые не применяют при создании юридических документов.Отмечается также наличие многочисленных грубых нарушений инструкции по делопроизводству. Например, в первом пункте при упоминании министерства труда и соцразвития отсутствует фамилия ответственного. Кроме того, документ опубликован с подписью и печатью. Согласно требованиям делопроизводства и действующему законодательству копии правового акта публикуются только с печатью управления делами.Накануне сообщалось, что украинские паблики распространяют "документ" о якобы перекрытии всех дорог Крыма на период с 13 до 18 августа. Информация об этом – очередной фейк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогахСтарая песня о главном: зачем СБУ запустила новый фейк о Крымском мостеВ Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры
https://crimea.ria.ru/20250814/ukraina-pridumala-novyy-feyk-o-blokirovke-interneta-v-krymu--1148714389.html
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/10/1145739964_78:150:1121:932_1920x0_80_0_0_093fb44d1db329c1aaecfd098e0476e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фейк, краснодарский край, общество, новости
На Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов власти

Увольнение пенсионеров для замещения должностей ветеранами СВО в Краснодарском крае – фейк

13:15 14.08.2025
 
© РоспотребнадзорФейк
Фейк
© Роспотребнадзор
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк об увольнении всех сотрудников органов власти пенсионного возраста, на место которых будут трудоустраивать ветеранов спецоперации. Об этом сообщили в оперштабе региона.
"Внимание, фейк! В адрес органов исполнительной власти региона и СМИ рассылают фото документа, якобы губернатор Краснодарского края подписал постановление о создании списков на увольнение всех сотрудников органов власти пенсионного возраста, на место которых надо будет трудоустроить ветеранов СВО", – сказано в сообщении.
В оперштабе обратили внимание, что в документе содержатся конкретные указания: "собрать информацию", "подготовить перечень", "подготовить бланки". Такие формулировки не используются в нормативной документации. Это – просторечные выражения, которые не применяют при создании юридических документов.
Отмечается также наличие многочисленных грубых нарушений инструкции по делопроизводству. Например, в первом пункте при упоминании министерства труда и соцразвития отсутствует фамилия ответственного. Кроме того, документ опубликован с подписью и печатью. Согласно требованиям делопроизводства и действующему законодательству копии правового акта публикуются только с печатью управления делами.
"Весь этот фальшивый документ – циничный фейк, направленный на то, чтобы столкнуть интересы гражданских служащих и участников СВО и их семей. В Краснодарском крае идет системная работа по помощи ветеранам специальной военной операции", – добавили в сообщении.
Накануне сообщалось, что украинские паблики распространяют "документ" о якобы перекрытии всех дорог Крыма на период с 13 до 18 августа. Информация об этом – очередной фейк.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах
Старая песня о главном: зачем СБУ запустила новый фейк о Крымском мосте
В Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
12:45
Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму
 
ФейкКраснодарский крайОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:26Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины
14:14Еще два фрегата-носителя "Калибров" заложат для флота России в 2026 году
14:02Путин провел совещание перед встречей с Трампом на Аляске
13:28Армия России идет вперед: за сутки боев ВСУ потеряли 1315 боевиков
13:21В Крыму рассказали о преимуществах электробуса на дорогах Симферополя
13:15На Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов власти
13:06Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: среди 13 раненых - двое детей
12:45Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму
12:33Армия России освободила населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР
12:25Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будут
12:14Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности
11:30Обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома и авто в Славянске-на-Кубани
11:17ВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской области
11:08Число раненных при ударе ВСУ по многоэтажкам в Ростове выросло до 13
10:56Госучреждения Белгородской области переведены на дистант из-за атак ВСУ
10:55ВСУ дронами атаковали многоэтажки в Ростове-на-Дону: есть раненый
10:38Опасная погода: в Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
10:17Крымский мост сейчас - со стороны Керчи трехчасовая очередь
10:03Крупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часов
09:49Нелегальные аттракционы нашли в Бахчисарайском районе Крыма
Лента новостейМолния