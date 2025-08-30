https://crimea.ria.ru/20250830/posle-ataki-bespilotnikov-na-krasnodar-v-gorode-gorit-npz-1149081521.html
После атаки беспилотников на Краснодар в городе горит НПЗ
Одна из установок нефтеперерабатывающего завода загорелась в Краснодаре после падения обломков беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 30.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Одна из установок нефтеперерабатывающего завода загорелась в Краснодаре после падения обломков беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Кубани.БПЛА атаковали город в ночь на субботу.По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали.В четверг после атаки БПЛА пожар произошел на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском Краснодарского края. Кроме того, в Геленджике в районе села Криница после падения обломков вражеского дрона произошел пожар в лесном массиве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
