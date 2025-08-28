https://crimea.ria.ru/20250828/vsu-atakovali-kuban-goryat-neftepererabatyvayuschiy-zavod-i-les-1149038133.html
ВСУ атаковали Кубань: горят нефтеперерабатывающий завод и лес
ВСУ атаковали Кубань: горят нефтеперерабатывающий завод и лес - РИА Новости Крым, 28.08.2025
ВСУ атаковали Кубань: горят нефтеперерабатывающий завод и лес
Одна из установок нефтеперерабатывающего завода загорелась в поселке Афипском Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщает оперштаб РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Одна из установок нефтеперерабатывающего завода загорелась в поселке Афипском Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Кроме того, в Геленджике в районе села Криница после падения обломков вражеского дрона произошел пожар в лесном массиве. Обнаружены три очага общей площадью 200 "квадратов", в тушении задействованы 14 человек и четыре спецмашины, добавили в оперштабе.Уточняется, что обоих случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы.Ранее в четверг сообщалось, что здание локомотивного депо загорелось в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию приостановлено, четыре поезда задерживаются.Также в Ростовской области из-за угрозы детонации боевой части сбитого беспилотника в селе Маньково-Калитвенское эвакуировали жителей более 50 домов.Всего за ночь над регионами России, в том числе над Крымом, сбили 102 вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами РоссииБеспилотники атаковали порт Усть-Луга – горит терминалПожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день
ВСУ атаковали Кубань: горят нефтеперерабатывающий завод и лес
На Кубани из-за падения обломков БПЛА загорелась установка нефтеперерабатывающего завода
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Одна из установок нефтеперерабатывающего завода загорелась в поселке Афипском Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"В п. Афипском Северского района из-за падения обломков (беспилотника - ред.) загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. В тушении пожара площадью 20 кв. м. участвуют 21 человек и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Геленджике в районе села Криница после падения обломков вражеского дрона произошел пожар в лесном массиве. Обнаружены три очага общей площадью 200 "квадратов", в тушении задействованы 14 человек и четыре спецмашины, добавили в оперштабе.
Уточняется, что обоих случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы.
Ранее в четверг сообщалось
, что здание локомотивного депо загорелось в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию приостановлено, четыре поезда задерживаются
.
Также в Ростовской области из-за угрозы детонации
боевой части сбитого беспилотника в селе Маньково-Калитвенское эвакуировали жителей более 50 домов.
Всего за ночь над регионами России, в том числе над Крымом, сбили 102 вражеских дрона.
