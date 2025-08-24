https://crimea.ria.ru/20250824/ukrainskie-bespilotniki-atakovali-port-ust-luga--gorit-terminal-1148942150.html
Беспилотники атаковали порт Усть-Луга – горит терминал
Беспилотники атаковали порт Усть-Луга – горит терминал - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Беспилотники атаковали порт Усть-Луга – горит терминал
Десять беспилотников сбили утром в воскресенье над портом Усть-Луга в Ленинградской области, обломки дрона стали причиной пожара на терминале, сообщил... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T07:36
2025-08-24T07:36
2025-08-24T07:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Десять беспилотников сбили утром в воскресенье над портом Усть-Луга в Ленинградской области, обломки дрона стали причиной пожара на терминале, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.И подчеркнул, что по предварительным данным пострадавших нет.В ночь на воскресенье возле Курской АЭС был сбит боевой беспилотник вооруженных сил Украины, который при падении сдетонировал и повредил трансформатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ленинградская область
Беспилотники атаковали порт Усть-Луга – горит терминал
Терминал горит после атаки беспилотников на Ленинградскую область
07:36 24.08.2025 (обновлено: 07:52 24.08.2025)