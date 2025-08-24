https://crimea.ria.ru/20250824/ukrainskiy-bespilotnik-sdetoniroval-vozle-kurskoy-aes-1148940660.html

Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС

Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС - РИА Новости Крым, 24.08.2025

Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС

В ночь на воскресенье возле Курской АЭС был сбит боевой беспилотник вооруженных сил Украины, который при падении сдетонировал и повредил трансформатор. Об этом... РИА Новости Крым, 24.08.2025

2025-08-24T07:07

2025-08-24T07:07

2025-08-24T07:07

новости

курская аэс

курская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148940783_175:137:1157:689_1920x0_80_0_0_dcfed27990654cf68cb51d2567bd8f07.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье возле Курской АЭС был сбит боевой беспилотник вооруженных сил Украины, который при падении сдетонировал и повредил трансформатор. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала станции.Локальное возгорание было потушено пожарными расчетами, блок N3 был разгружен на 50%, проинформировали на станции. И подчеркнули, что пострадавших нет.В настоящее время на Курской АЭС в работе 3 энергоблок, 4 энергоблок в плановом ремонте, 1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, отметили на станции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, курская аэс, курская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу