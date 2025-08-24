Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250824/ukrainskiy-bespilotnik-sdetoniroval-vozle-kurskoy-aes-1148940660.html
Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС
Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС
В ночь на воскресенье возле Курской АЭС был сбит боевой беспилотник вооруженных сил Украины, который при падении сдетонировал и повредил трансформатор. Об этом... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T07:07
2025-08-24T07:07
новости
курская аэс
курская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148940783_175:137:1157:689_1920x0_80_0_0_dcfed27990654cf68cb51d2567bd8f07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье возле Курской АЭС был сбит боевой беспилотник вооруженных сил Украины, который при падении сдетонировал и повредил трансформатор. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала станции.Локальное возгорание было потушено пожарными расчетами, блок N3 был разгружен на 50%, проинформировали на станции. И подчеркнули, что пострадавших нет.В настоящее время на Курской АЭС в работе 3 энергоблок, 4 энергоблок в плановом ремонте, 1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, отметили на станции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148940783_142:0:1280:853_1920x0_80_0_0_f8fce591548df2f2420c63aea02f982c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, курская аэс, курская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС

Возле Курской АЭС сдетонировал украинский беспилотник – на станции поврежден трансформатор

07:07 24.08.2025
 
© Курская АЭСКурская АЭС
Курская АЭС
© Курская АЭС
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье возле Курской АЭС был сбит боевой беспилотник вооруженных сил Украины, который при падении сдетонировал и повредил трансформатор. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала станции.
"24 августа в 00:26 по московскому времени рядом с Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд", – сказано в сообщении.
Локальное возгорание было потушено пожарными расчетами, блок N3 был разгружен на 50%, проинформировали на станции. И подчеркнули, что пострадавших нет.
В настоящее время на Курской АЭС в работе 3 энергоблок, 4 энергоблок в плановом ремонте, 1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, отметили на станции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиКурская АЭСКурская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:07Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС
07:04Крымский мост: оперативная обстановка утром в воскресенье
00:01В Крыму похолодает: прогноз на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 24 августа
22:04В Крыму чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться пять дней
21:33Освобождение сел в ДНР и смерть Кирилла Вышинского: главное за день
20:45Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь
20:33Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма - погиб водитель
20:02Крымский мост сейчас - обстановка на 20 часов
19:42В Ростовской области ввели в график 31 поезд
19:25Капремонт старинного корпуса: в гимназии №1 в Симферополе будет две смены
18:50Мопед наехал на взрывное устройство в брянском селе - погиб человек
18:39Лавров назвал Вышинского выдающимся журналистом
17:42Блогер Арсен Маркарян задержан – СК
17:33Около 40 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту "Пулково"
17:02Крымский мост сейчас - обстановка на вечер субботы
16:43Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом
16:07В Киеве хотят эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районов
15:55Последнее упокоение: в чем сложности с захоронением в Крыму
15:37Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтезавод на Кубани
Лента новостейМолния