Украинский беспилотник сдетонировал возле Курской АЭС

24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье возле Курской АЭС был сбит боевой беспилотник вооруженных сил Украины, который при падении сдетонировал и повредил трансформатор. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала станции.Локальное возгорание было потушено пожарными расчетами, блок N3 был разгружен на 50%, проинформировали на станции. И подчеркнули, что пострадавших нет.В настоящее время на Курской АЭС в работе 3 энергоблок, 4 энергоблок в плановом ремонте, 1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, отметили на станции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье возле Курской АЭС был сбит боевой беспилотник вооруженных сил Украины, который при падении сдетонировал и повредил трансформатор. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала станции.
"24 августа в 00:26 по московскому времени рядом с Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд", – сказано в сообщении.
Локальное возгорание было потушено пожарными расчетами, блок N3 был разгружен на 50%, проинформировали на станции. И подчеркнули, что пострадавших нет.
В настоящее время на Курской АЭС в работе 3 энергоблок, 4 энергоблок в плановом ремонте, 1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, отметили на станции.
