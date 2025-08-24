https://crimea.ria.ru/20250824/pozhar-na-neftezavode-pod-rostovom-posle-ataki-vsu-tushat-chetvertyy-den-1148954466.html

Пожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день

Пожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Пожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день и по состоянию на воскресенье его площадь удалось сократить. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь по итогам выездного совещания в Новошахтинске.В Красносулинском районе Ростовской области с 21 августа пожарные борются с огнем на заводе нефтепродуктов, который пострадал в результате вражеской атаки.По его словам, в ликвидации ЧС задействованы 412 человек и 150 единиц техники. Дополнительно привлекались два пожарных поезда, сейчас задействован один."Помимо пены, пожарным потребовалось большое количество воды. Из-за этого в населенных пунктах возникли перебои в водоснабжении. Почти везде они уже устранены. Коммунальщики опрессовывают магистральный водовод. Вода уже поступила в городские резервуары. Пока без водоснабжения остаются около 8 тысяч жителей Красного Сулина и нескольких поселков. Для них организован подвоз", – проинформировал Слюсарь.Специалисты мониторят состояние воздуха, превышение концентрации вредных веществ не выявлено, добавил он.ВСУ регулярно совершают попытки атаковать инфраструктуру РФ. В ночь на воскресенье возле Курской АЭС был сбит боевой беспилотник вооруженных сил Украины, который при падении сдетонировал и повредил трансформатор. Десять беспилотников сбили утром в воскресенье над портом Усть-Луга в Ленинградской области, обломки дрона стали причиной пожара на терминале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

