Пожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день
Пожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Пожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день
Пожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день и по состоянию на воскресенье его площадь удалось сократить. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T16:54
2025-08-24T16:54
2025-08-24T16:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Пожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день и по состоянию на воскресенье его площадь удалось сократить. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь по итогам выездного совещания в Новошахтинске.В Красносулинском районе Ростовской области с 21 августа пожарные борются с огнем на заводе нефтепродуктов, который пострадал в результате вражеской атаки.По его словам, в ликвидации ЧС задействованы 412 человек и 150 единиц техники. Дополнительно привлекались два пожарных поезда, сейчас задействован один."Помимо пены, пожарным потребовалось большое количество воды. Из-за этого в населенных пунктах возникли перебои в водоснабжении. Почти везде они уже устранены. Коммунальщики опрессовывают магистральный водовод. Вода уже поступила в городские резервуары. Пока без водоснабжения остаются около 8 тысяч жителей Красного Сулина и нескольких поселков. Для них организован подвоз", – проинформировал Слюсарь.Специалисты мониторят состояние воздуха, превышение концентрации вредных веществ не выявлено, добавил он.ВСУ регулярно совершают попытки атаковать инфраструктуру РФ. В ночь на воскресенье возле Курской АЭС был сбит боевой беспилотник вооруженных сил Украины, который при падении сдетонировал и повредил трансформатор. Десять беспилотников сбили утром в воскресенье над портом Усть-Луга в Ленинградской области, обломки дрона стали причиной пожара на терминале.
Пожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день
Пожар на нефтезаводе в Ростовской области после атаки ВСУ тушат четвертый день
16:54 24.08.2025 (обновлено: 16:57 24.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Пожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день и по состоянию на воскресенье его площадь удалось сократить. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь по итогам выездного совещания в Новошахтинске.
В Красносулинском районе Ростовской области с 21 августа пожарные борются с огнем на заводе нефтепродуктов, который пострадал в результате вражеской атаки.
"Площадь пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов на данный момент удалось сократить. Сил и средств для тушения хватает", – проинформировал Слюсарь.
По его словам, в ликвидации ЧС задействованы 412 человек и 150 единиц техники. Дополнительно привлекались два пожарных поезда, сейчас задействован один.
"Помимо пены, пожарным потребовалось большое количество воды. Из-за этого в населенных пунктах возникли перебои в водоснабжении. Почти везде они уже устранены. Коммунальщики опрессовывают магистральный водовод. Вода уже поступила в городские резервуары. Пока без водоснабжения остаются около 8 тысяч жителей Красного Сулина и нескольких поселков. Для них организован подвоз", – проинформировал Слюсарь.
Специалисты мониторят состояние воздуха, превышение концентрации вредных веществ не выявлено, добавил он.
ВСУ регулярно совершают попытки атаковать инфраструктуру РФ. В ночь на воскресенье возле Курской АЭС
был сбит боевой беспилотник вооруженных сил Украины, который при падении сдетонировал и повредил трансформатор. Десять беспилотников
сбили утром в воскресенье над портом Усть-Луга в Ленинградской области, обломки дрона стали причиной пожара на терминале.
