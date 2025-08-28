Атака на Волгоградскую область: пожар в депо и остановленные поезда

https://crimea.ria.ru/20250828/ataka-na-volgogradskuyu-oblast-pozhar-v-depo-i-ostanovlennye-poezda-1149036452.html
Здание локомотивного депо загорелось в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию приостановлено. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T05:58
2025-08-28T05:58
2025-08-28T05:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Здание локомотивного депо загорелось в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию приостановлено.Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры.Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет.По информации Приволжской железной дороги, движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено. "Идет обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов. Для координации работы по ликвидации последствий происшествия на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб", - говорится в сообщении.
05:58 28.08.2025 (обновлено: 05:59 28.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Здание локомотивного депо загорелось в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию приостановлено.
Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры.
"По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района", — приводит его слова администрация региона.
Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет.
По информации Приволжской железной дороги, движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено.
"Идет обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов. Для координации работы по ликвидации последствий происшествия на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.