Атака на Волгоградскую область: пожар в депо и остановленные поезда - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Атака на Волгоградскую область: пожар в депо и остановленные поезда
Атака на Волгоградскую область: пожар в депо и остановленные поезда - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Атака на Волгоградскую область: пожар в депо и остановленные поезда
Здание локомотивного депо загорелось в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию приостановлено. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T05:58
2025-08-28T05:59
волгоградская область
андрей бочаров
российские железные дороги (ржд)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пожар
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Здание локомотивного депо загорелось в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию приостановлено.Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры.Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет.По информации Приволжской железной дороги, движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено. "Идет обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов. Для координации работы по ликвидации последствий происшествия на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб", - говорится в сообщении.
волгоградская область
Атака на Волгоградскую область: пожар в депо и остановленные поезда

В Волгоградской области из-за обломков БПЛА загорелось здание депо и остановлены поезда

05:58 28.08.2025 (обновлено: 05:59 28.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Здание локомотивного депо загорелось в Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию приостановлено.
Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры.
"По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района", — приводит его слова администрация региона.
Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет.
По информации Приволжской железной дороги, движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено.
"Идет обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов. Для координации работы по ликвидации последствий происшествия на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб", - говорится в сообщении.
Волгоградская областьАндрей БочаровРоссийские железные дороги (РЖД)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияПожарНовости
 
