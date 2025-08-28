Рейтинг@Mail.ru
102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250828/102-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-esche-shestyu-regionami-rossii-1149037483.html
102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России
102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России - РИА Новости Крым, 28.08.2025
102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России
102 беспилотника ВСУ сбили ночью над регионами России, в том числе 11 над Крымом и 22 над Черным морем сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T07:20
2025-08-28T07:23
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
министерство обороны рф
пво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018251_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0a7d7e93e16c2e47a577c45f1cd96a56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. 102 беспилотника ВСУ сбили ночью над регионами России, в том числе 11 над Крымом и 22 над Черным морем сообщили в Минобороны РФ.В частности уничтожены:Накануне вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Затем в Минобороны России сообщили о беспилотнике, сбитом над Крымом и еще двух над Черным морем и десяти над другими регионами страны.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, три воздушных цели сбили над морской акваторией вблизи города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250828/v-kieve-progremela-seriya-vzryvov---v-gorode-polykhayut-pozhary-1149037218.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018251_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_60dc94e5fe95f4033f29547c3849a581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф, пво, новости
102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России

102 украинских беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России в течение ночи

07:20 28.08.2025 (обновлено: 07:23 28.08.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. 102 беспилотника ВСУ сбили ночью над регионами России, в том числе 11 над Крымом и 22 над Черным морем сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 27 августа до 7.00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
В частности уничтожены:
  • 22 БПЛА – над акваторией Черного моря,
  • по 21 БПЛА – над территориями Ростовской и Самарской областей,
  • 18 дронов – над территорией Краснодарского края,
  • 11 беспилотников – над территорией Республики Крым,
  • по три – над территориями Воронежской и Саратовской областей,
  • два БПЛА – над территорией Волгоградской области,
  • один беспилотник – над акваторией Азовского моря.
Накануне вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Затем в Минобороны России сообщили о беспилотнике, сбитом над Крымом и еще двух над Черным морем и десяти над другими регионами страны.
По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, три воздушных цели сбили над морской акваторией вблизи города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пожары на Украине
06:48
Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары
 
Атаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОМинистерство обороны РФПВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:44ВСУ атаковали Кубань: горят нефтеперерабатывающий завод и лес
07:34Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область
07:20102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России
07:04В Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школах
06:48Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары
06:21Крымский мост утром в четверг: в очереди более тысячи машин
06:10Жителей 50 домов эвакуировали в Ростовской области из-за упавшего дрона
05:58Атака на Волгоградскую область: пожар в депо и остановленные поезда
00:28В Севастополе отменили воздушную тревогу
00:01Температура растет: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 28 августа
23:32Над морем у Севастополя сбили три воздушных цели - Развожаев
23:1713 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
23:07В Севастополе объявлена воздушная тревога
22:33Заявления Аксенова по Крыму и рост экономики России – главное за день
22:05Ермак в пятницу приедет в США обсудить гарантии безопасности - Зеленский
22:02Крымский мост сейчас: обстановка на 22 часа
21:45Ветеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу
21:34Два новых автобусных маршрута запустят в Крыму
21:21В мозгу у американца завелись паразиты из-за любви к мясу
Лента новостейМолния