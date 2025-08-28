102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России
102 украинских беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России в течение ночи
07:20 28.08.2025 (обновлено: 07:23 28.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. 102 беспилотника ВСУ сбили ночью над регионами России, в том числе 11 над Крымом и 22 над Черным морем сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 27 августа до 7.00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
В частности уничтожены:
- —22 БПЛА – над акваторией Черного моря,
- —по 21 БПЛА – над территориями Ростовской и Самарской областей,
- —18 дронов – над территорией Краснодарского края,
- —11 беспилотников – над территорией Республики Крым,
- —по три – над территориями Воронежской и Саратовской областей,
- —два БПЛА – над территорией Волгоградской области,
- —один беспилотник – над акваторией Азовского моря.
Накануне вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Затем в Минобороны России сообщили о беспилотнике, сбитом над Крымом и еще двух над Черным морем и десяти над другими регионами страны.
По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, три воздушных цели сбили над морской акваторией вблизи города.
