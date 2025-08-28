https://crimea.ria.ru/20250828/102-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-esche-shestyu-regionami-rossii-1149037483.html

102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России

102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России - РИА Новости Крым, 28.08.2025

102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России

102 беспилотника ВСУ сбили ночью над регионами России, в том числе 11 над Крымом и 22 над Черным морем сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T07:20

2025-08-28T07:20

2025-08-28T07:23

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

министерство обороны рф

пво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018251_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0a7d7e93e16c2e47a577c45f1cd96a56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. 102 беспилотника ВСУ сбили ночью над регионами России, в том числе 11 над Крымом и 22 над Черным морем сообщили в Минобороны РФ.В частности уничтожены:Накануне вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Затем в Минобороны России сообщили о беспилотнике, сбитом над Крымом и еще двух над Черным морем и десяти над другими регионами страны.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, три воздушных цели сбили над морской акваторией вблизи города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250828/v-kieve-progremela-seriya-vzryvov---v-gorode-polykhayut-pozhary-1149037218.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф, пво, новости