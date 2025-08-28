Рейтинг@Mail.ru
Жителей 50 домов эвакуировали в Ростовской области из-за упавшего дрона
https://crimea.ria.ru/20250828/zhiteley-50-domov-evakuirovali-v-rostovskoy-oblasti-iz-za-upavshego-drona-1149036605.html
Жителей 50 домов эвакуировали в Ростовской области из-за упавшего дрона
Жителей 50 домов эвакуировали в Ростовской области из-за упавшего дрона - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Жителей 50 домов эвакуировали в Ростовской области из-за упавшего дрона
Из-за угрозы детонации боевой части сбитого беспилотника в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области эвакуировали жителей более 50 домов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Из-за угрозы детонации боевой части сбитого беспилотника в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области эвакуировали жителей более 50 домов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его информации, в течение ночи силы ПВО отражали атаку ВСУ по северу Ростовской области, беспилотники уничтожены в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. Он уточнил, что основная часть жителей временно разместилась у родных, 12 человек, в том числе два ребенка, - в пункте временного размещения на базе сельского дома культуры. Сейчас место падения неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперной группы.Как сообщалось, в Петровом Вале Волгоградской области здание локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию приостановлено.
Жителей 50 домов эвакуировали в Ростовской области из-за упавшего дрона

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Из-за угрозы детонации боевой части сбитого беспилотника в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области эвакуировали жителей более 50 домов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его информации, в течение ночи силы ПВО отражали атаку ВСУ по северу Ростовской области, беспилотники уничтожены в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.
"В селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома и повредили электропроводку. Дом на два хозяина обесточен. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов - всего 89 человек, в том числе детей", - написал Слюсарь в Telegram.
Он уточнил, что основная часть жителей временно разместилась у родных, 12 человек, в том числе два ребенка, - в пункте временного размещения на базе сельского дома культуры.
Сейчас место падения неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперной группы.
Как сообщалось, в Петровом Вале Волгоградской области здание локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию приостановлено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
