https://crimea.ria.ru/20250828/zhiteley-50-domov-evakuirovali-v-rostovskoy-oblasti-iz-za-upavshego-drona-1149036605.html

Жителей 50 домов эвакуировали в Ростовской области из-за упавшего дрона

Жителей 50 домов эвакуировали в Ростовской области из-за упавшего дрона - РИА Новости Крым, 28.08.2025

Жителей 50 домов эвакуировали в Ростовской области из-за упавшего дрона

Из-за угрозы детонации боевой части сбитого беспилотника в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области эвакуировали жителей более 50 домов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T06:10

2025-08-28T06:10

2025-08-28T06:10

ростовская область

юрий слюсарь

новости

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95c608cf79966b33a2de0e0846bffa14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Из-за угрозы детонации боевой части сбитого беспилотника в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области эвакуировали жителей более 50 домов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его информации, в течение ночи силы ПВО отражали атаку ВСУ по северу Ростовской области, беспилотники уничтожены в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. Он уточнил, что основная часть жителей временно разместилась у родных, 12 человек, в том числе два ребенка, - в пункте временного размещения на базе сельского дома культуры. Сейчас место падения неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперной группы.Как сообщалось, в Петровом Вале Волгоградской области здание локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА, движение поездов через станцию приостановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, атаки всу